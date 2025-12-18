Surya Grahan 2026: साल 2026 में कब- कब लगेगा सूर्य ग्रहण, जानिए डेट और इसका भारत में असर

ISTOCK
Surya Grahan 2026 In India: सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व बहुत अधिक है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को एक घटना मानी जाती है। इस दौरान बहुत सारे काम को करने की मनाही होती है। ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के राशियों पर भी देखने को मिलता है। इस समय में गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां बरतने को कहा जाता है। साल 2026 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में सूर्य ग्रहण किस- किस दिन लगेंगे और इसका भारत पर असर होगा या नहीं।
पहला सूर्य ग्रहण
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। ये ग्रहण फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि पर शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ये वाला सूर्य ग्रहण वलयाकाल सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस ग्रहण को आम भाषा में रिंग और फायर के नाम से भी जाना जाता है। वलयाकाल सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है, लेकिन इसका आकार सूर्य से छोटा रहता है। इस ग्रहण के समय सूर्य का केवल बाहरी चमकीला हिस्सा दिखाई देता है आग की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है।
भारत में दिखेगा या नहीं
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहां पर सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अर्जेंटीना और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में साफ- साफ देखा जा सकता है।
दूसरा सूर्य ग्रहण
साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन 12 अगस्त 2026 को बुधवार के दिन लगेगा। ये सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा। इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कुछ मिनटों के लिए दिन में भी अंधकार छा जाएगा। इस दौरान तापमान में हल्की सी गिरावट भी हो सकती है।
भारत में दिखेगा या नहीं
साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आने वाला है। इस ग्रहण में भी सूतक काल मान्य नहीं रहने वाला है। जिस समय ये सूर्य ग्रहण होगा, उस समय भारत में रात होगी। ये ग्रहण आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कुछ खास हिस्सों में देखने को मिल सकता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग