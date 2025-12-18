Surya Grahan 2026: साल 2026 में कब- कब लगेगा सूर्य ग्रहण, जानिए डेट और इसका भारत में असर

Surya Grahan 2026 In India: सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व बहुत अधिक है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को एक घटना मानी जाती है। इस दौरान बहुत सारे काम को करने की मनाही होती है। ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के राशियों पर भी देखने को मिलता है। इस समय में गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां बरतने को कहा जाता है। साल 2026 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में सूर्य ग्रहण किस- किस दिन लगेंगे और इसका भारत पर असर होगा या नहीं।