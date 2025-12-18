Aaj Ka Rashifal 19 December : 19 दिसंबर का राशिफल: इन 5 राशियों को होगा तगड़ा धन-लाभ, जानें अपना शुभ रंग और लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 19 December : आज का राशिफल 19 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 19 December 2025 : Aaj Ka Rashifal : आज शुक्रवार का दिन है। जोकि मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे। आज मेष, वृषभ, तुला। मकर, कुंभ राशि वालों की लिए दिन साधारण रहेगा। लेकिन धन -लाभ के योग भी बन रहे हैं। वार के हिसाब से आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का सम्पूर्ण राशिफल। (Today Horoscope Friday)
नीतिगत फैसलों में तुरंत कार्यवाही की की आवश्यकता रहेगी। शब्दों की आक्रामकता से भावनात्मक संबंध आहत हो सकते हैं। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 6
पारिवारिक जीवन में किसी खास मुद्दे पर एक जुटता दिखाने से एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। जो आगामी कई समस्याओं के हल निकालने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्यप्रणाली की प्रसंसा होगी।
शुभ रंग : महरुन कलर
लकी नंबर : 8
विरोधी कार्यो में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। सूझबूझ से रास्ते निकालने होंगे। भावनात्मक संबंधों से मदद मिलेगी। नई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने में समयलगेगा। धैर्य रखना होगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 9
भावनात्मक प्रकृति में बदलाव महसूस करेंगे। समस्याओं के निराकरण पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करने से परिस्थितियों पर नियंत्रण बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में आपकी बात को अपेक्षाकृत अधिक महत्व मिलेगा।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 2
भावनात्मक तौर पर सहज रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बातचीत में अपने लोगों पर शाब्दिक प्रहार करने से बचना होगा। आर्थिक तौर पर नई जिम्मेदारियां लेने का सही समय नहीं है। शेयर बाजार से दूरी बनानी होगी।
शुभ रंग : डार्क ब्राऊन
लकी नंबर : 9
वर्चस्व की लड़ाई में कूटनीति से काम लेना होगा। कार्यस्थल पर अधिक परिश्रम किंतु कम श्रेय मिलने की स्थिति रह सकती है। भाई बहनों के साथ वार्तालाप में आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचे।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 3
संतुलित व्यवहार से दो भिन्न विचारों के बीच अपना पक्ष रखने में सफल रहेंगे। सम्मान मिलेगा। व्यवहार कुशलता की प्रशंसा होगी। स्वास्थ्य को लेकर परिवार में किसी सदस्य की थोडी देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 1
मन किसी खास बात पर उद्वेलित रह सकता है। बदले की कार्यवाही से बचना होगा। विचारों की भिन्नता का आदर करना होगा। नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य से बैठाने की आवश्यकता रहेगी।
शुभ रंग : ऑरेज कलर
लकी नंबर : 5
आरोप प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ सकता है। अधिक आर्थिक रिस्क वाले कार्यों से दूरी बनाना बेहतर रहेगा। विरोधियों को संभालने में धैर्य का परिचय देना होगा। पुराने घटनाक्रम तनाव दे सकते हैं।
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 7
आकस्मिक आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। नए सादे लाभकारी रहेंगे। साझेदारी व्यवसाय में विचारों की भिन्नता से थोड़ा तनाव रह सकता है। पारिवारिक जीवन में साथी की भावनाओं को महत्व देना होगा।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 4
समय पक्ष का बन रहा है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं। उच्च अधिकारियों की हां में हां मिलाकर चलना होगा। जॉब परिवर्तन की परिस्थितियों को टालना अभी ठीक रहेगा।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 6
भावनात्मक तौर पर अकेलापन महसूस कर सकते हैं। परिस्थिति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट या धन निवेश में सावधानी रखनी होगी। थोड़ी लापरवाही बड़ी समस्या में डाल सकती है।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 8
