Aaj Ka Rashifal 19 December : 19 दिसंबर का राशिफल: इन 5 राशियों को होगा तगड़ा धन-लाभ, जानें अपना शुभ रंग और लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 19 December 2025 : Aaj Ka Rashifal : आज शुक्रवार का दिन है। जोकि मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे। आज मेष, वृषभ, तुला। मकर, कुंभ राशि वालों की लिए दिन साधारण रहेगा। लेकिन धन -लाभ के योग भी बन रहे हैं। वार के हिसाब से आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का सम्पूर्ण राशिफल। (Today Horoscope Friday)