Vastu Tips: घर में भूलकर भी ना लगाएं ये पौधे, फायदे की जगह झेलना पड़ेगा भारी नुकसान

Vastu Tips For Plant: आजकल लोग घर को सजाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे घर में लगा लेते हैं, जिसके कारण कभी - कभी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, जिसको लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। वहीं कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में भी बताया गया है, जिनको लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमें अपने घर में किसी भी तरह के पेड़ पौधे लगाने से पहले वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने घर में वास्तु के अनुसार ही कोई पौधा लगाना चाहिए, अगर हम बिना वास्तु के अनुसार अपने घर में कोई पेड़ पौधा लगा लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें झेलना पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे की वास्तु के अनुसार घर में किन पेड़ पौधों का नहीं लगाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में।