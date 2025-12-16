2026 में क्या खाएं, क्या न खाएं? भोजन से नवग्रहों को कैसे करें मजबूत

खाने कीआदतें (pc: gemini generated)
साल 2026 सूर्य का वर्ष माना जा रहा है। सूर्य ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व और जीवन शक्ति का कारक है। ऐसे में अगर हम अपनी फूड हैबिट्स (Food Habits) को सही दिशा में बदल लें, तो न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि सफलता और सकारात्मक सोच भी अपने आप जीवन में जुड़ती चली जाएगी।
वैदिक परंपरा में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा और संस्कार का स्रोस माना गया है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रसोई में भोजन बनाते समय मंत्र, भजन या सकारात्मक विचार होने चाहिए। इससे भोजन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है।
2026 में इस परंपरा को फिर से अपनाइए—ताजा भोजन बनाएं, प्रभु को भोग लगाएं और कृतज्ञता भाव से भोजन करें।
सूर्य को मजबूत करने से आत्मविश्वास, ग्लो और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है।
अपने भोजन में शामिल करें:
-गुड़, खजूर, गेहूं, शहद
-गाजर, चुकंदर, लाल फल व सब्जियां
-भोजन हमेशा गुनगुना लें, बहुत ठंडा खाना सूर्य को कमजोर करता है
-पानी तांबे के गिलास में पिएं
-अगर मूड स्विंग्स, इमोशनल इम्बैलेंस या नजर लगने की समस्या है, तो:
-दही, चावल, दूध, खीर, नारियल पानी
-सफेद तिल और खसखस
-सोमवार को दूध से बनी चीजें विशेष लाभ देती हैं।
-मंगल (Energy & Courage): अनार, मसूर दाल, मूंगफली, टमाटर (अत्यधिक तीखा न खाएं)
-बुध (Intelligence & Communication): हरी सब्जियां, धनिया, पुदीना, मूंग दाल, नाशपाती
-बृहस्पति (Wisdom & Prosperity): हल्दी वाला दूध, बेसन, चना दाल, पीली सब्जियां, पपीता, केसर
-शुक्र (Beauty & Luxury): दूध, दही, मिश्री, गुलाब जल, ड्राई फ्रूट्स
-शनि (Discipline & Stability): काले चने, काले तिल, उड़द, रागी, ब्राउन राइस
-बासी भोजन
-अत्यधिक तेल, मसाले और शराब
-देर रात भारी खाना
-ओवर ईटिंग
