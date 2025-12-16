16 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

ब्लड ग्रुप और भोजन का सीधा कनेक्शन, सही खानपान से बदल सकती है सेहत और भाग्य

ब्लड ग्रुप के अनुसार सही भोजन करने से स्वास्थ्य, मन और ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आता है। साथ ही, ज्योतिषीय नियमों का पालन कर दिन को और बेहतर बनाया जा सकता है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 16, 2025

ब्लड ग्रुप के अनुसार खानपान (pc: gemini generated)

ब्लड ग्रुप के अनुसार खानपान (pc: gemini generated)

हमारे शरीर का सबसे अहम तत्व रक्त यानी ब्लड है। अलग-अलग ब्लड ग्रुप न सिर्फ हमारी शारीरिक बनावट बताते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि हमारे लिए कौन-सा भोजन लाभकारी है और कौन-सा नुकसानदायक। ज्योतिष और स्वास्थ्य दोनों के नजरिए से देखा जाए तो सही खानपान व्यक्ति के मन, शरीर और ऊर्जा को संतुलित रखता है।

ब्लड ग्रुप और भोजन का संबंध

हम जो भोजन करते हैं, वह शरीर के रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। ब्लड ग्रुप के अनुसार सही डाइट लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक संतुलन भी बेहतर रहता है। एंटीजन और लेक्टिन्स के संतुलन से शरीर खुद को बीमारियों से बचाने में सक्षम होता है।

O ब्लड ग्रुप वालों के लिए डाइट

O ब्लड ग्रुप वालों की पाचन शक्ति मजबूत होती है। इन्हें अंडे, बीन्स, राजमा, अरबी और हरी सब्जियां सूट करती हैं। दूध से बनी चीजें, आलू और ज्यादा तला-भुना भोजन इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

A ब्लड ग्रुप वालों के लिए डाइट

A ब्लड ग्रुप संवेदनशील माना जाता है। इनके लिए शाकाहारी भोजन सबसे बेहतर रहता है। ताजे फल, सब्जियां और अनाज लाभकारी होते हैं। मांसाहार, शराब, अचार और ज्यादा मसालेदार चीजों से इन्हें परहेज करना चाहिए।

B ब्लड ग्रुप वालों के लिए डाइट

B ब्लड ग्रुप मजबूत होता है और ये संतुलित आहार ले सकते हैं। दूध, दही, पनीर इनके लिए फायदेमंद है। लेकिन सी-फूड, आइसक्रीम, ज्यादा गेहूं और अंडों से बचना चाहिए।

AB ब्लड ग्रुप वालों के लिए डाइट

AB ब्लड ग्रुप का पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। इन्हें तरल पदार्थ, फल-रस और हल्का भोजन सूट करता है। चाय-कॉफी, ज्यादा मसाले और जंक फूड से दूरी रखना जरूरी है।

Published on:

16 Dec 2025 10:36 am

