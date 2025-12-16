ब्लड ग्रुप और भोजन का सीधा कनेक्शन, सही खानपान से बदल सकती है सेहत और भाग्य

हमारे शरीर का सबसे अहम तत्व रक्त यानी ब्लड है। अलग-अलग ब्लड ग्रुप न सिर्फ हमारी शारीरिक बनावट बताते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि हमारे लिए कौन-सा भोजन लाभकारी है और कौन-सा नुकसानदायक। ज्योतिष और स्वास्थ्य दोनों के नजरिए से देखा जाए तो सही खानपान व्यक्ति के मन, शरीर और ऊर्जा को संतुलित रखता है।