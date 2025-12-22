Vastu Tips: इस तरह से ना रखें कभी किचन में तवा, छा जाएगी दरिद्रता

getty image
Vastu Tips For Kitchen Pan: किचन घर का ऐसा स्थान होता है, जहां पर मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। अगर हम किचन में रखी चीजें को वास्तु के हिसाब से नहीं रखते हैं तो इसका असर हमारी सेहत पर देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र के अंदर रोटी बनाने वाले तवे का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। यदि हम किचन में तवा रखते समय किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं तो राहु का प्रकोप हमें झेलना पड़ सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन में तवे को किस तरह से रखना चाहिए और किस तरह से नहीं। अगर हम तवा रखते समय वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखते हैं तो इसका शुभ परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। आइए जानते हैं तवे से जुड़े वास्तु नियम के बारे में।
उल्टा ना रखें
वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी तवा उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। किचन में रखा उल्टा तवा घर की सुख, समृद्धि में रुकावट पैदा करता है और घर में निगेटिव एनर्जी आती है।
जला हुआ तवा न रखें
किचन में तभी जला हुआ या गंदा तवा नहीं रखना चाहिए। गंदा तवा रखने से घर में दरिद्रता आती है और घर का मौहाल खराब होता है। आपसी संबंध में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए तवा इस तरह से ना रखें।
खड़ा करके ना रखें
तवा कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इससे हमेशा लिटाकर कहीं शेल्फ में रख सकते हैं। तवा खड़ा करके रखने से घर में अशांति आती है और कलह कलेश बढ़ता है।
गरम तवे पर पानी ना डालें
वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। हमेशा रोटी बनाने के बाद तवे को ठंडा करके ही धोना नहीं चाहिए। गर्म तवे पर पानी डालने से ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है।
खाली ना छोड़े तवा
तवे को कभी भी रोटी बनाने के बाद चूल्हे पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर के धन में कमी आती है और तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कभी तवे को किचन की बाईं तरफ नहीं रखना चाहिए।
