22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: इस तरह से ना रखें कभी किचन में तवा, छा जाएगी दरिद्रता

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अंदर किचन में रखे तवे के लिए कुछ खास वास्तु नियम बताए गए हैं। अगर हम तवे से जुड़े वास्तु नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं किचन में तवा हमें कैसा रखना चाहिए और कैसे नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 22, 2025

Vastu Tips:

getty image

Vastu Tips For Kitchen Pan: किचन घर का ऐसा स्थान होता है, जहां पर मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। अगर हम किचन में रखी चीजें को वास्तु के हिसाब से नहीं रखते हैं तो इसका असर हमारी सेहत पर देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र के अंदर रोटी बनाने वाले तवे का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। यदि हम किचन में तवा रखते समय किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं तो राहु का प्रकोप हमें झेलना पड़ सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन में तवे को किस तरह से रखना चाहिए और किस तरह से नहीं। अगर हम तवा रखते समय वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखते हैं तो इसका शुभ परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। आइए जानते हैं तवे से जुड़े वास्तु नियम के बारे में।

रसोई घर में इस तरह से ना रखें तवा

उल्टा ना रखें
वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी तवा उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। किचन में रखा उल्टा तवा घर की सुख, समृद्धि में रुकावट पैदा करता है और घर में निगेटिव एनर्जी आती है।

जला हुआ तवा न रखें
किचन में तभी जला हुआ या गंदा तवा नहीं रखना चाहिए। गंदा तवा रखने से घर में दरिद्रता आती है और घर का मौहाल खराब होता है। आपसी संबंध में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए तवा इस तरह से ना रखें।

खड़ा करके ना रखें
तवा कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इससे हमेशा लिटाकर कहीं शेल्फ में रख सकते हैं। तवा खड़ा करके रखने से घर में अशांति आती है और कलह कलेश बढ़ता है।

गरम तवे पर पानी ना डालें
वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। हमेशा रोटी बनाने के बाद तवे को ठंडा करके ही धोना नहीं चाहिए। गर्म तवे पर पानी डालने से ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है।

खाली ना छोड़े तवा
तवे को कभी भी रोटी बनाने के बाद चूल्हे पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर के धन में कमी आती है और तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कभी तवे को किचन की बाईं तरफ नहीं रखना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips: इस तरह से ना रखें कभी किचन में तवा, छा जाएगी दरिद्रता

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मखमली चादर व फूल पेश

अजमेर

डाक कर्मियों को तनाव मुक्ति के लिए डाक मनोरंजन क्लब प्रारंभ

अलवर

Numerology: हर कदम पर अपने पार्टनर का साथ देते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

Numerology
धर्म/ज्योतिष

पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव क्यों आता है? करें यह सरल उपाय

पति-पत्नी विवाद (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

मंगल का रत्न मूंगा: सही तरीके से पहनें तो देता है शक्ति, गलत प्रयोग से बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Red Coral Gemstone Benefits
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.