Vastu Tips: इस तरह से ना रखें कभी किचन में तवा, छा जाएगी दरिद्रता

Vastu Tips For Kitchen Pan: किचन घर का ऐसा स्थान होता है, जहां पर मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। अगर हम किचन में रखी चीजें को वास्तु के हिसाब से नहीं रखते हैं तो इसका असर हमारी सेहत पर देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र के अंदर रोटी बनाने वाले तवे का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। यदि हम किचन में तवा रखते समय किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं तो राहु का प्रकोप हमें झेलना पड़ सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन में तवे को किस तरह से रखना चाहिए और किस तरह से नहीं। अगर हम तवा रखते समय वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखते हैं तो इसका शुभ परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। आइए जानते हैं तवे से जुड़े वास्तु नियम के बारे में।