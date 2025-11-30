टैरो राशिफल 1 दिसंबर 2025 : मेष, वृषभ से मीन तक, सभी 12 राशियों का आज का टैरो भविष्य

Tarot Card Reading 1 December 2025 : 1 दिसंबर 2025, सोमवार का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? आज एकादशी है और रेवती नक्षत्र का शुभ योग है। चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड्स की गणना से जानिए कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, वित्त, और निजी जीवन के मामले में आज का दिन कैसा रहने वाला है। राहुकाल (08:15 प्रात: से 09:33 प्रात: तक) को छोड़कर करें शुभ कार्यों की शुरुआत। पढ़ें टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा द्वारा विशेष राशिफल और जानें कौन सी राशि रहेगी भाग्यशाली और किसे रहना होगा सावधान।