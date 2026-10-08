गरबा या डांडिया नाइट में फोन गिरने या खोने की टेंशन खत्म, Phone Slings और Charms से रखें फोन सुरक्षित

Phone Safety Tips for Navratri: नवरात्रि आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में गरबा और डांडिया नाइट की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। गरबा के लिए लोग अपने आउटफिट से लेकर ज्वेलरी और फुटवियर तक का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने सबसे जरूरी गैजेट मोबाइल की सेफ्टी का ध्यान रखना नजरअंदाज कर देते हैं। इससे मोबाइल खोने के डर के साथ ही गरबा डांस और भीड़ के बीच फोन गिरने या कहीं छूट जाने की चिंता भी बनी रहती है। जिसकी वजह से आप गरबा को पूरी तरह एन्जॉय नहीं कर पाते। ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से आप फोन को सुरक्षित रख सकते हैं और बिना टेंशन के गरबा का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।