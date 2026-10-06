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गरबा नाइट के लिए ईयरिंग और नेकलेस से बनाएं खूबसूरत माथा पट्टी, नवरात्रि में ऐसे पाएं ट्रेडिशनल लुक

Garba Look Idea: गरबा नाइट के लिए माथा पट्टी नहीं है तो पुरानी ईयरिंग और नेकलेस से आसानी से माथा पट्टी कैसे बनाई जा सकती है, आइए जानते हैं इससे जुड़े ज्वेलरी हैक्स।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 06, 2026

DIY Matha Patti

DIY Matha Patti (screenshot) image credit instagram / shivigupta_7

Maang Tikka Hack: गरबा नाइट में ट्रेडिशनल लुक के लिए महिलाएं चनिया चोली या दूसरी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ माथा पट्टी, झुमके और नेकलेस पहनकर अपना लुक पूरा करती हैं। नवरात्रि आते ही बाजार में भी इन ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपके पास माथा पट्टी नहीं है और आप बाजार से महंगी माथा पट्टी खरीदना भी नहीं चाहती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर में रखे ईयरिंग और नेकलेस की मदद से कुछ आसान हैक्स अपनाकर आप माथा पट्टी जैसा खूबसूरत लुक पा सकती हैं। इससे आपकी पुरानी ज्वेलरी भी नए अंदाज में इस्तेमाल हो जाएगी और गरबा के लिए आपका ट्रेडिशनल लुक भी पूरा हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे।

ईयरिंग से बनाएं मांग टीका

अगर आपके पास हैवी झुमके या लंबे ईयरिंग हैं, तो इनके डिजाइन वाले हिस्से को मांग टीके की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। ईयरिंग को मांग के बीच में इस तरह सेट करें कि उसका डिजाइन माथे पर साफ नजर आए। इसके बाद इसे बालों में बॉबी पिन या काले धागे की मदद से अच्छी तरह सिक्योर कर लें। ध्यान रखें कि ज्वेलरी बहुत भारी न हो और बालों में इस तरह लगे कि डांस करते समय आसानी से अपनी जगह से न हटे।

नेकलेस से बनाएं माथा पट्टी

मांग टीका तैयार करने के बाद आप पतली चेन या डिजाइन वाले नेकलेस की मदद से माथा पट्टी जैसा लुक बना सकती हैं। नेकलेस के बीच वाले हिस्से को माथे के बीच में रखें और दोनों सिरों को बालों के पास बॉबी पिन की मदद से सिक्योर कर दें। गरबा के लिए मिरर वर्क या ट्रेडिशनल डिजाइन वाला नेकलेस इस लुक के साथ खास तौर पर अच्छा लग सकता है।

ईयरिंग और नेकलेस को अलग-अलग तरीके से करें स्टाइल

अगर आप गरबा के लिए थोड़ा अलग लुक चाहती हैं, तो ईयरिंग और नेकलेस को अलग-अलग तरीके से भी स्टाइल कर सकती हैं। नेकलेस को माथा पट्टी की तरह और ईयरिंग को मांग टीके की तरह इस्तेमाल करें। इसके बाद अपनी पसंद का हेयरस्टाइल बनाकर लुक पूरा कर सकती हैं। चाहें तो चनिया चोली के साथ मैच करती हुई ट्रेडिशनल हेयर एक्सेसरीज भी बालों में लगा सकती हैं।

ज्वेलरी को ऐसे करें सिक्योर

गरबा करते समय लगातार डांस और घूमने की वजह से ज्वेलरी अपनी जगह से हट सकती है। इसलिए माथे पर ज्वेलरी लगाने के बाद उसे छोटी बॉबी पिन की मदद से बालों में अच्छी तरह सिक्योर करें। जरूरत हो तो दोनों तरफ एक-एक पिन लगाएं। इससे डांस करते समय माथा पट्टी या मांग टीके के ढीले होने की संभावना कम रहेगी।

गरबा लुक को बनाएं खास, चूड़ी, बिंदी, घुंघरू और रंग बिरंगी लेस से बनाएं ये 4 हेयर स्टाइल

ये भी पढ़ें
Garba Hairstyle, Navratri Hairstyle

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Updated on:

06 Oct 2026 04:26 pm

Published on:

06 Oct 2026 04:19 pm

Hindi News / Lifestyle News / गरबा नाइट के लिए ईयरिंग और नेकलेस से बनाएं खूबसूरत माथा पट्टी, नवरात्रि में ऐसे पाएं ट्रेडिशनल लुक

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