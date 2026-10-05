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गरबा लुक को बनाना है खास तो ट्राई करें गोल, माइक्रो, रंगीन और स्टाइलिश बिंदी डिजाइन

Garba Bindi Designs: गरबा या डांडिया नाइट के लिए बिंदी डिजाइन तलाश रही हैं? यहां दिए गए अलग अलग डिजाइन और पैटर्न में से अपनी पसंद के अनुसार बिंदी चुनकर अपने फेस्टिव लुक को कंप्लीट कर सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 05, 2026

Garba Bindi Designs, Navratri Bindi Designs

Navratri Bindi Designs (screenshot) image credit youtube /lalitabhatt9556

Navratri Bindi Designs: नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने का उत्साह अलग ही होता है। इस दौरान लोग व्रत और पूजा करने के साथ ही अपने कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक हर चीज को खास बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी गरबा नाइट के लिए तैयार होने वाली हैं तो बिंदी आपके पूरे लुक को और खूबसूरत बना सकती है। सही आकार, रंग और डिजाइन की बिंदी आपके चेहरे और ट्रेडिशनल आउटफिट दोनों को और खूबसूरत बना सकती है। अगर आप इस बार गरबा के लिए कुछ अलग बिंदी ट्राई करना चाहती हैं तो इन डिजाइनों को आजमा सकती हैं।

छोटी गोल बिंदी से पाएं सिंपल लुक

अगर आपको ज्यादा बड़ी या डिजाइनर बिंदी पसंद नहीं है तो छोटी गोल बिंदी लगा सकती हैं। यह सिंपल होने के साथ ट्रेडिशनल लुक भी देती है। लाल, मैरून, काली या अपनी ड्रेस से मैच करती हुई छोटी बिंदी गरबा लुक के साथ अच्छी लग सकती है।

माइक्रो बिंदी से पाएं मॉडर्न लुक

माइक्रो बिंदी उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो ट्रेडिशनल लुक के साथ थोड़ा मॉडर्न टच चाहती हैं। यह आकार में छोटी होती है और चेहरे पर ज्यादा उभरी हुई नजर नहीं आती। इसे अकेले लगाने के अलावा छोटी छोटी बिंदियों के पैटर्न के साथ भी लगाया जा सकता है।

रंगीन बिंदी से आउटफिट को करें मैच

गरबा के कपड़ों में कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिंदी को अपनी चनिया चोली या दुपट्टे के रंग से मैच किया जा सकता है। लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी और नारंगी जैसी रंगीन बिंदियां फेस्टिव लुक में अच्छी लग सकती हैं। अगर कपड़े पहले से काफी रंगीन हैं तो बिंदी के लिए इनमें से किसी एक रंग को चुनना पूरे लुक को बैलेंस कर सकता है। इससे बिंदी अलग से बहुत ज्यादा उभरी हुई भी नहीं लगेगी।

अलग डिजाइन की बिंदी से पाएं हटकर लुक

सिर्फ गोल बिंदी लगाने के बजाय आप ज्योमेट्रिक डिजाइन वाली बिंदी भी ट्राई कर सकती हैं। डॉट्स, छोटी लाइनों या अलग आकार वाली बिंदियां ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा मॉडर्न टच जोड़ सकती हैं। आप माथे के बीच में एक बिंदी लगाने के साथ उसके आसपास छोटे छोटे डॉट्स लगाकर भी डिजाइन बना सकती हैं। हालांकि, डिजाइन चुनते समय ध्यान रखें कि वह आपके चेहरे और आउटफिट के हिसाब से ज्यादा भारी न लगे।

तीन डॉट वाली बिंदी भी कर सकती हैं ट्राई

अगर आप कुछ अलग लेकिन बहुत ज्यादा हैवी डिजाइन नहीं चाहती हैं तो तीन डॉट वाली बिंदी अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें माथे पर छोटे छोटे डॉट्स को एक खास पैटर्न में लगाया जाता है। इसे सिंपल ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ आसानी से कैरी किया जा सकता है।

इन बातों का ध्यान

गरबा के दौरान काफी देर तक डांस करना होता है, इसलिए ऐसी बिंदी चुनें जो आसानी से निकल न जाए। बिंदी लगाने से पहले माथे की त्वचा को साफ और सूखा रखें। अगर माथे पर ज्यादा क्रीम या ऑयल लगा होगा तो बिंदी जल्दी निकल सकती है। बिंदी का आकार भी अपने चेहरे और हेयरस्टाइल के हिसाब से चुनें। अगर आपका मेकअप और ज्वेलरी हैवी है तो छोटी या सिंपल बिंदी बेहतर लगेगी। वहीं, अगर आपका लुक सिंपल है तो थोड़ी डिजाइन वाली बिंदी से चेहरे को फेस्टिव टच दिया जा सकता है।

गरबा लुक को बनाएं खास, चूड़ी, बिंदी, घुंघरू और रंग बिरंगी लेस से बनाएं ये 4 हेयर स्टाइल

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Garba Hairstyle, Navratri Hairstyle

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Updated on:

05 Oct 2026 12:48 pm

Published on:

05 Oct 2026 12:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / गरबा लुक को बनाना है खास तो ट्राई करें गोल, माइक्रो, रंगीन और स्टाइलिश बिंदी डिजाइन

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