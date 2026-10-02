Garba में चनिया चोली नहीं पहनना? तो शरारा, अनारकली, साड़ी और Indo Western लुक करें ट्राई

Garba Outfit Ideas (representative image) image credit Gemini
Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए तैयार होते समय ज्यादातर लड़कियों और महिलाओं की पहली पसंद चनिया चोली होती है। लेकिन अगर आप इस बार अपने लुक में थोड़ा बदलाव चाहती हैं तो चनिया चोली के अलावा भी कई आउटफिट पहने जा सकते हैं। आप अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से शरारा, अनारकली, साड़ी, कुर्ती प्लाजो या इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी चुन सकती हैं। इन आउटफिट को सही ज्वेलरी और फुटवियर के साथ स्टाइल करके गरबा के लिए खूबसूरत लुक पाया जा सकता है।
गरबा के लिए शरारा सेट उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनना चाहती हैं, लेकिन चनिया चोली से कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं। शरारा के साथ छोटा या घेरदार कुर्ता और दुपट्टा पहना जा सकता है। मिरर वर्क, गोटा पट्टी या ट्रेडिशनल प्रिंट वाला शरारा नवरात्रि के माहौल के साथ अच्छी तरह मैच करेगा। इसके साथ झुमके और चूड़ियां पहनकर लुक को पूरा किया जा सकता है।
गरबा के लिए अनारकली सूट भी पहना जा सकता है। खासकर ऐसा अनारकली जिसमें नीचे की तरफ अच्छा घेर हो, वह घूमते समय खूबसूरत दिखाई देता है। इसके साथ हल्का दुपट्टा और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी जा सकती है। अगर आपको ज्यादा भारी कपड़े पसंद नहीं हैं तो हल्के फैब्रिक वाला अनारकली चुनना बेहतर रहेगा, ताकि डांस करते समय परेशानी न हो।
साड़ी पहनने का शौक है तो इस बार गरबा में इसे गुजराती अंदाज में पहनकर जा सकती हैं। बांधनी या पटोला प्रिंट वाली साड़ी नवरात्रि के लिए खासतौर पर अच्छी लग सकती है। इसके साथ रंगीन ब्लाउज, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और चूड़ियां पहनी जा सकती हैं। साड़ी को इस तरह ड्रेप करना जरूरी है कि गरबा खेलते समय चलने और डांस करने में आसानी रहे।
जो महिलाएं गरबा के दौरान आराम को ज्यादा महत्व देती हैं, उनके लिए कुर्ती और प्लाजो का कॉम्बिनेशन अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रिंटेड कुर्ती के साथ प्लेन प्लाजो या एम्ब्रॉयडरी वाले प्लाजो के साथ सिंपल कुर्ती पहनी जा सकती है। इसके साथ छोटा दुपट्टा और हल्की ज्वेलरी लुक को फेस्टिव बना सकती है। यह आउटफिट सिंपल होने के बावजूद सही स्टाइलिंग के साथ काफी अच्छा लग सकता है।
अगर आप ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ मॉडर्न स्टाइल पसंद करती हैं तो इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहन सकती हैं। लंबी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप, धोती पैंट के साथ कुर्ती या ट्रेडिशनल जैकेट के साथ सिंपल ड्रेस जैसे कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा सकते हैं। मिरर वर्क या एथनिक प्रिंट वाला जैकेट इस तरह के लुक को नवरात्रि वाला टच दे सकता है।
लंबी फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ कुर्ती भी गरबा के लिए पहनी जा सकती है। इसके लिए स्कर्ट में बांधनी प्रिंट, मिरर वर्क या दूसरी ट्रेडिशनल कढ़ाई चुनी जा सकती है। ऊपर सिंपल कुर्ती या फिटेड टॉप पहनकर लुक को बैलेंस किया जा सकता है।
कुछ हटकर पहनने का मन है तो धोती पैंट और क्रॉप टॉप का कॉम्बिनेशन भी आजमा सकती हैं। इसके ऊपर हल्की एथनिक जैकेट या दुपट्टा लिया जा सकता है। यह आउटफिट ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह का लुक देता है।
गरबा के लिए आउटफिट चुनते समय सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि ड्रेस कैसी दिख रही है। कई घंटे तक डांस करना हो सकता है, इसलिए कपड़ा हल्का और पहनने में आरामदायक होना चाहिए। दुपट्टे को अच्छी तरह पिन करके रखें, ताकि बार बार उसे संभालने की जरूरत न पड़े। बहुत भारी ज्वेलरी पहनने के बजाय ऐसी एक्सेसरीज चुनें जो डांस के दौरान आसानी से मैनेज हो सकें। फुटवियर भी ऐसा रखें जिसमें लंबे समय तक चलने और डांस करने में परेशानी न हो।
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