Garba में चनिया चोली नहीं पहनना? तो शरारा, अनारकली, साड़ी और Indo Western लुक करें ट्राई

Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए तैयार होते समय ज्यादातर लड़कियों और महिलाओं की पहली पसंद चनिया चोली होती है। लेकिन अगर आप इस बार अपने लुक में थोड़ा बदलाव चाहती हैं तो चनिया चोली के अलावा भी कई आउटफिट पहने जा सकते हैं। आप अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से शरारा, अनारकली, साड़ी, कुर्ती प्लाजो या इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी चुन सकती हैं। इन आउटफिट को सही ज्वेलरी और फुटवियर के साथ स्टाइल करके गरबा के लिए खूबसूरत लुक पाया जा सकता है।