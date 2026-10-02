क्या Lung Detox किया जा सकता है? Healthline से जानें फेफड़ों की अच्छी सेहत के लिए क्या करें और क्या नहीं 

How To Cleanse Your Lungs: फेफड़े हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं। ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। लेकिन बढ़ता वायु प्रदूषण, धूम्रपान और घर के अंदर मौजूद धूल व हानिकारक रसायन फेफड़ों की सेहत पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं।