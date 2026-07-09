40 की उम्र के बाद फेफड़ों की इन 6 समस्याओं का खतरा क्यों बढ़ जाता है? CDC से जानिए कैसे रखें लंग्स को स्वस्थ

American Lung Association के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ फेफड़ों की क्षमता में कुछ कमी आना सामान्य है, लेकिन स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इसे बेहतर बनाए रखा जा सकता है। वहीं WHO का कहना है कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में श्वसन रोगों का एक बड़ा कारण है। CDC के अनुसार, धूम्रपान से दूरी बनाना फेफड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी कदमों में से एक है। इसलिए 40 की उम्र के बाद फेफड़ों की सेहत को भी उतनी ही प्राथमिकता दें, जितनी दिल और शुगर की जांच को देते हैं।