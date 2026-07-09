पैक पर लिखा है No Added Sugar, फिर भी कैसे पहुंच रही है शरीर में! WHO की गाइडलाइन से जानें कि पूरे दिन में हमें कितनी शुगर लेनी चाहिए

डॉ. विपुल अग्रवाल (MBBS, MD, FAGE, CPCDM, RSSDI) फिजिशियन एवं डायबेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि जूस पीने से बेहतर है कि आप पूरा फल खाएं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, जब आप पूरा फल खाते हैं तो फल में भरपूर मात्रा में फाइबर (fibre) और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह फाइबर हमारे शरीर में चीनी (Fructose) को बहुत धीरे-धीरे सोखने देता है। इससे हमारा ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता। जब किसी फल का जूस निकाला जाता है, तो उसका सारा फाइबर बाहर निकल जाता है। बिना फाइबर का जूस जैसे ही आपके पेट में जाता है, वह बिल्कुल नॉर्मल चीनी की तरह व्यवहार करता है। शरीर में अचानक से शुगर लोड बढ़ जाता है, जिससे लिवर पर दबाव पड़ता है।