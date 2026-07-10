पेशाब में जलन या बार-बार टॉयलेट जाना, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए डॉक्टर क्यों करवाते हैं Urine Culture Test

Urine Culture Test Hindi: कई बार ऐसा होता है कि अचानक पेशाब करते समय तेज जलन होने लगती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर बार-बार टॉयलेट भागना पड़ता है। अमूमन लोग इसे शरीर में गर्मी बढ़ना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर खुद ही कोई एंटीबायोटिक दवा खरीदकर खा लेते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे सबसे पहले आपको यूरिन कल्चर (Urine Culture Test) कराने की सलाह देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह टेस्ट यूरिन इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करने के लिए सबसे जरूरी कदम है। आइए समझते हैं कि यह टेस्ट क्या होता है और डॉक्टर इसे क्यों करवाते हैं।