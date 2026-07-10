किन लोगों में Brain Clot का खतरा ज्यादा होता है? Cleveland Clinic से जानिए बड़े Risk Factors

Brain Clot Risk Factors: अगर किसी व्यक्ति का एक हाथ या पैर अचानक काम करना बंद कर दे, बोलने में दिक्कत होने लगे या चेहरा एक तरफ झुक जाए, तो इसे सिर्फ कमजोरी या थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार ये संकेत ब्रेन क्लॉट (Brain Clot) या इस्केमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) के हो सकते हैं। समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है और स्थायी नुकसान का खतरा भी कम हो सकता है।