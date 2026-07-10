Hemophilia के 7 शुरुआती संकेत जिन्हें लोग सामान्य चोट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए कब हो जाएं सतर्क

अगर आपको या आपके बच्चे में चोट के बाद खून बंद न हो। बार-बार बड़े नीले निशान पड़ें। जोड़ों में दर्द और सूजन बनी रहे।पेशाब या मल में खून दिखाई दे। सिर पर चोट लगने के बाद तेज सिरदर्द, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण हों। तो बिना देरी किए डॉक्टर या हेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर Clotting Factor Test और अन्य ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं।