Immunotherapy: दीपिका कक्कड़ की खबर के बाद चर्चा में इम्युनोथेरपी, NCI से जानिए इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं

अमरीका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक, इम्युनोथेरपी पारंपरिक कीमोथेरेपी से बिल्कुल अलग है। कीमोथेरेपी में दवाएं सीधे कैंसर सेल्स को मारती हैं, जिससे शरीर की अच्छी सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन, इम्युनोथेरपी एक तरह का स्मार्ट इलाज है। यह हमारे शरीर के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को इतना मजबूत और एक्टिव बना देती है कि हमारा अपना शरीर ही कैंसर की कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें खत्म करने लगता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह दवा हमारे शरीर के सैनिकों (इम्यून सेल्स) को कैंसर से लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग देती है।