Affordable Cancer Treatment: भारत ने बनाई कैंसर की सस्ती दवा! पहली देसी बायोसिमिलर दवा लॉन्च, अब लाखों का इलाज मात्र इतने में

Affordable Cancer Treatment (Photo- gemini ai)
Affordable Cancer Treatment: भारत में कैंसर के इलाज से जुड़ी एक अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। ज़ाइडस लाइफसाइंसेज ने कैंसर इम्यूनोथेरेपी दवा नाइवोलुमैब की दुनिया की पहली बायोसिमिलर भारत में लॉन्च की है। स्वास्थ्य के नजरिए से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे महंगे कैंसर इलाज को आम मरीजों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
नाइवोलुमैब एक आधुनिक इम्यूनोथेरेपी दवा है, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए सक्रिय करती है। यह दवा फेफड़े, किडनी, त्वचा, सिर-गर्दन और कुछ अन्य कैंसर में इस्तेमाल की जाती है। अब तक इसकी ऊंची कीमत के कारण कई मरीज इसका लाभ नहीं उठा पाते थे।
जाइडस ने इस बायोसिमिलर को Tishtha नाम से बाजार में उतारा है। कंपनी का कहना है कि यह दवा मूल दवा की तुलना में लगभग एक-चौथाई कीमत पर उपलब्ध होगी। इससे उन मरीजों को खास फायदा मिलेगा जो लंबे समय तक इम्यूनोथेरेपी लेने में आर्थिक रूप से असमर्थ थे।
Tishtha दो डोज में उपलब्ध होगी। पहली 100 mg की जिसकी कीमत 28,950 रुपए होगी। दूसरी 40 mg की जिसकी कीमत 13,950 रुपए होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, अलग-अलग डोज मिलने से डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार सही मात्रा दे सकेंगे। इससे दवा की बर्बादी कम होगी और इलाज का कुल खर्च घटेगा, जो मरीज और परिवार दोनों के लिए राहत की बात है।
ज़ाइडस का अनुमान है कि इस पहल से भारत में 5 लाख से ज्यादा कैंसर मरीजों को फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से यह बेहद अहम है, क्योंकि भारत में हर साल कैंसर के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और महंगा इलाज बड़ी चुनौती बना हुआ है।
Tishtha का निर्माण और विकास भारत में ही किया गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि मरीजों को इलाज के दौरान दवा की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैंसर जैसे गंभीर रोग में इलाज की निरंतरता बहुत जरूरी होती है, और यह दवा उस जरूरत को पूरा करने में मदद करेगी।
ऑन्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि सस्ती इम्यूनोथेरेपी आने से अब ज्यादा मरीजों को यह उन्नत इलाज दिया जा सकेगा। इससे न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि कई मामलों में मरीज की उम्र बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह लॉन्च भारत की कैंसर केयर सिस्टम के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। किफायती, भरोसेमंद और देश में बनी दवाएं भविष्य में कैंसर इलाज को ज्यादा मजबूत और सुलभ बना सकती हैं।
