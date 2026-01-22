Affordable Cancer Treatment: भारत ने बनाई कैंसर की सस्ती दवा! पहली देसी बायोसिमिलर दवा लॉन्च, अब लाखों का इलाज मात्र इतने में

Tishtha दो डोज में उपलब्ध होगी। पहली 100 mg की जिसकी कीमत 28,950 रुपए होगी। दूसरी 40 mg की जिसकी कीमत 13,950 रुपए होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, अलग-अलग डोज मिलने से डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार सही मात्रा दे सकेंगे। इससे दवा की बर्बादी कम होगी और इलाज का कुल खर्च घटेगा, जो मरीज और परिवार दोनों के लिए राहत की बात है।