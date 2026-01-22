22 जनवरी 2026,

गुरुवार

स्वास्थ्य

Affordable Cancer Treatment: भारत ने बनाई कैंसर की सस्ती दवा! पहली देसी बायोसिमिलर दवा लॉन्च, अब लाखों का इलाज मात्र इतने में

Affordable Cancer Treatment भारत में कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत। जाइडस ने नाइवोलुमैब की सस्ती बायोसिमिलर Tishtha लॉन्च की, जिससे इम्यूनोथेरेपी अब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 22, 2026

Affordable Cancer Treatment

Affordable Cancer Treatment (Photo- gemini ai)

Affordable Cancer Treatment: भारत में कैंसर के इलाज से जुड़ी एक अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। ज़ाइडस लाइफसाइंसेज ने कैंसर इम्यूनोथेरेपी दवा नाइवोलुमैब की दुनिया की पहली बायोसिमिलर भारत में लॉन्च की है। स्वास्थ्य के नजरिए से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे महंगे कैंसर इलाज को आम मरीजों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

क्या है नाइवोलुमैब और क्यों है जरूरी

नाइवोलुमैब एक आधुनिक इम्यूनोथेरेपी दवा है, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए सक्रिय करती है। यह दवा फेफड़े, किडनी, त्वचा, सिर-गर्दन और कुछ अन्य कैंसर में इस्तेमाल की जाती है। अब तक इसकी ऊंची कीमत के कारण कई मरीज इसका लाभ नहीं उठा पाते थे।

सस्ता और असरदार विकल्प

जाइडस ने इस बायोसिमिलर को Tishtha नाम से बाजार में उतारा है। कंपनी का कहना है कि यह दवा मूल दवा की तुलना में लगभग एक-चौथाई कीमत पर उपलब्ध होगी। इससे उन मरीजों को खास फायदा मिलेगा जो लंबे समय तक इम्यूनोथेरेपी लेने में आर्थिक रूप से असमर्थ थे।

इलाज अब होगा ज्यादा किफायती

Tishtha दो डोज में उपलब्ध होगी। पहली 100 mg की जिसकी कीमत 28,950 रुपए होगी। दूसरी 40 mg की जिसकी कीमत 13,950 रुपए होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, अलग-अलग डोज मिलने से डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार सही मात्रा दे सकेंगे। इससे दवा की बर्बादी कम होगी और इलाज का कुल खर्च घटेगा, जो मरीज और परिवार दोनों के लिए राहत की बात है।

लाखों मरीजों तक पहुंचेगा आधुनिक इलाज

ज़ाइडस का अनुमान है कि इस पहल से भारत में 5 लाख से ज्यादा कैंसर मरीजों को फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से यह बेहद अहम है, क्योंकि भारत में हर साल कैंसर के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और महंगा इलाज बड़ी चुनौती बना हुआ है।

भारत में बनी दवा, इलाज में निरंतरता

Tishtha का निर्माण और विकास भारत में ही किया गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि मरीजों को इलाज के दौरान दवा की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैंसर जैसे गंभीर रोग में इलाज की निरंतरता बहुत जरूरी होती है, और यह दवा उस जरूरत को पूरा करने में मदद करेगी।

डॉक्टरों की उम्मीद बढ़ी

ऑन्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि सस्ती इम्यूनोथेरेपी आने से अब ज्यादा मरीजों को यह उन्नत इलाज दिया जा सकेगा। इससे न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि कई मामलों में मरीज की उम्र बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अहम कदम

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह लॉन्च भारत की कैंसर केयर सिस्टम के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। किफायती, भरोसेमंद और देश में बनी दवाएं भविष्य में कैंसर इलाज को ज्यादा मजबूत और सुलभ बना सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jan 2026 04:01 pm

Hindi News / Health / Affordable Cancer Treatment: भारत ने बनाई कैंसर की सस्ती दवा! पहली देसी बायोसिमिलर दवा लॉन्च, अब लाखों का इलाज मात्र इतने में

