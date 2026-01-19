19 जनवरी 2026,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Food Reduce Risk of Cancer: थाली में बदलाव, बीमारी से बचाव, रोजमर्रा के आहार जो कैंसर होने के खतरे को कर सकते हैं कम

Food Reduce Risk of Cancer: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों से बचाव सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर रहता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रोज की थाली में समझदारी भरे बदलाव करके इसके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 19, 2026

Foods that protect against cancer, Everyday foods that reduce cancer risk, Reduce your cancer risk to diet,

Cancer reducing superfoods|फोटो सोर्स- Chatgpt

Food Reduce Risk of Cancer:कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका खतरा पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सही खानपान से इसके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। AICR (American Institute for Cancer Research) के अनुसार, रोजमर्रा की डाइट में पौधों से मिलने वाले नेचुरल आहार को शामिल करना, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना और संतुलित भोजन लेना कैंसर प्रिवेंशन में अहम भूमिका निभाता है। जानिए कैसे थाली में छोटे-छोटे बदलाव करके आप खुद को कैंसर के खतरे से काफी हद तक दूर रख सकते हैं।

Foods to Include for Cancer Prevention: रंग-बिरंगी सब्जियां और फल सेहत की ढाल

सब्जियों और फलों में मौजूद विटामिन, मिनरल और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, सेब, संतरा, अंगूर और ग्रेपफ्रूट जैसे फल रोज खाने से शरीर को पर्याप्त फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं। वहीं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, चेरी और क्रैनबेरी जैसी बेरीज भले ही छोटी हों, लेकिन इनमें मौजूद तत्व सूजन कम करने और सेल्स की सुरक्षा में सहायक माने जाते हैं। इन फलों और बेरीज को रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना स्वास्थ्य और कैंसर प्रिवेंशन दोनों के लिए लाभकारी है।

हरी सब्जियां और क्रूसीफेरस परिवार

हरी पत्तेदार और खास किस्म की सब्जियां कैंसर से बचाव में अहम भूमिका निभाती हैं। ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं और कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद करते हैं। इसके अलावा, पालक, गाजर और शतावरी (एस्पैरागस) न केवल आंखों और त्वचा के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी सहायक होते हैं। इन सब्जियों को नियमित डाइट में शामिल करना स्वास्थ्य और कैंसर प्रिवेंशन दोनों के लिए लाभकारी है।

दालें, साबुत अनाज और बीज

भारतीय थाली की ताकत मानी जाने वाली दालें और अनाज सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं हैं, बल्कि ये सेहत की नींव भी मजबूत करते हैं। राजमा, चना, मसूर जैसी दालें और मटर फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन सुधारने में मदद करती हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सहायक होती हैं। वहीं, साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ और ब्राउन राइस शरीर में शुगर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही, अलसी (Flaxseed) और अखरोट में मौजूद अच्छे फैट्स दिल की सेहत और हार्मोन संतुलन के लिए फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से इन्हें डाइट में शामिल करना कैंसर प्रिवेंशन और समग्र स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है।

रोजमर्रा की चीजें, जो असर दिखाती हैं

कुछ आम आहार भी कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। जैसे, लहसुन में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन कोशिकाओं की रक्षा करता है। सोया संतुलित मात्रा में लेने पर प्रोटीन का अच्छा स्रोत बनता है। इसके अलावा, चाय और कॉफी सीमित मात्रा में पीने पर एंटीऑक्सीडेंट का लाभ देती हैं। इन सरल बदलावों से रोजमर्रा की डाइट और भी हेल्दी और सुरक्षा-पूर्ण बन सकती है।

कैंसर से बचना है तो क्या छोड़ें! क्या कहती है WHO की रिपोर्ट? अभी जानें कौनसे नशे से कौनसा Cancer
स्वास्थ्य
Cancer Prevention

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Updated on:

19 Jan 2026 03:58 pm

Published on:

19 Jan 2026 03:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / Food Reduce Risk of Cancer: थाली में बदलाव, बीमारी से बचाव, रोजमर्रा के आहार जो कैंसर होने के खतरे को कर सकते हैं कम

