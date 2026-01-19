Food Reduce Risk of Cancer: थाली में बदलाव, बीमारी से बचाव, रोजमर्रा के आहार जो कैंसर होने के खतरे को कर सकते हैं कम

भारतीय थाली की ताकत मानी जाने वाली दालें और अनाज सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं हैं, बल्कि ये सेहत की नींव भी मजबूत करते हैं। राजमा, चना, मसूर जैसी दालें और मटर फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन सुधारने में मदद करती हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सहायक होती हैं। वहीं, साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ और ब्राउन राइस शरीर में शुगर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही, अलसी (Flaxseed) और अखरोट में मौजूद अच्छे फैट्स दिल की सेहत और हार्मोन संतुलन के लिए फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से इन्हें डाइट में शामिल करना कैंसर प्रिवेंशन और समग्र स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है।