क्या आप भी दर्द या बुखार में तुरंत खा लेते हैं Ibuprofen, एनएचएस और मेयो क्लिनिक ने बताए ये गंभीर नुकसान

Ibuprofen Side Effect Hindi: अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा सिरदर्द, बदन दर्द या बुखार महसूस होता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर की दराज या मेडिकल स्टोर से Ibuprofen (इबुप्रोफेन) नाम की दवा लेते हैं और खा लेते हैं। हमें लगता है कि यह तो मामूली सी दर्द निवारक (Painkiller) है, इससे क्या ही होगा? लेकिन एनएचएस (NHS) और मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, बिना सोचे-समझे और बार-बार इस दवा को खाना आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि यह दवा हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकती है।