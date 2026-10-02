Pregnancy में Hot Bath लेना कितना सुरक्षित? Cleveland Clinic से जानें नहाते समय किन बातों का रखें ध्यान

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, पहली तिमाही के बाद भी बहुत गर्म पानी से नहाना उचित नहीं माना जाता। गर्भावस्था में शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और गर्म पानी रक्तचाप को कम कर सकता है। ऐसे में नहाने के बाद अचानक खड़े होने पर चक्कर या बेहोशी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान शरीर का संतुलन भी बदलता है, इसलिए चक्कर आने से गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है।