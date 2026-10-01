आंख में कुछ चला जाए तो क्या करना चाहिए? Cleveland Clinic से जानें तुरंत क्या करें और किन गलतियों से बचें

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, आंख में कोई बाहरी कण या तरल पदार्थ चला गया है तो उसे साफ पानी, सलाइन या आई वॉश से धोया जा सकता है। पानी की धार बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। सिर को एक तरफ झुकाकर पानी को आंख के ऊपर धीरे धीरे बहने दें, ताकि वह आंख पर से होकर बाहर निकल जाए। अगर आंख में कोई केमिकल चला गया है तो आंख को तुरंत पानी से धोना शुरू करना चाहिए और कम से कम 15 मिनट तक धोते रहना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस लगे हों तो करीब एक मिनट तक आंख धोने के बाद उन्हें निकालने की कोशिश की जा सकती है। अगर लेंस नहीं निकल रहे हैं तो आंख को धोना जारी रखें और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें।