सर्दियों में घी क्यों जम जाता है? जानें इसे लंबे समय तक ठीक रखने का सही तरीका

Winter Ghee Storage Tips: मौसम अब धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होती है, जबकि दोपहर में गर्मी अभी भी लग रही है। मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर खाने पीने की चीजों पर भी पड़ता है। ठंड बढ़ने पर घी सख्त या दानेदार नजर आने लगता है। इसे देखकर अक्सर लोगों को लगता है कि कहीं घी खराब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तापमान कम होने पर घी का जमना और उसकी बनावट का सख्त या दानेदार होना सामान्य बात है। आइए जानते हैं घी को सही तरीके से कैसे रखें और किन बातों का ध्यान रखें, ताकि वह लंबे समय तक ठीक रहे।