सर्दियों में घी क्यों जम जाता है? जानें इसे लंबे समय तक ठीक रखने का सही तरीका

सर्दियों के लिएGhee Storage Tips (representative image) image credit Magnific
Winter Ghee Storage Tips: मौसम अब धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होती है, जबकि दोपहर में गर्मी अभी भी लग रही है। मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर खाने पीने की चीजों पर भी पड़ता है। ठंड बढ़ने पर घी सख्त या दानेदार नजर आने लगता है। इसे देखकर अक्सर लोगों को लगता है कि कहीं घी खराब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तापमान कम होने पर घी का जमना और उसकी बनावट का सख्त या दानेदार होना सामान्य बात है। आइए जानते हैं घी को सही तरीके से कैसे रखें और किन बातों का ध्यान रखें, ताकि वह लंबे समय तक ठीक रहे।
ठंड में तापमान कम होने के कारण घी में मौजूद फैट जमने लगता है। इसी वजह से घी सख्त, हल्का या दानेदार नजर आ सकता है। इसलिए सिर्फ घी के जमने या दानेदार होने को उसके खराब होने की निशानी नहीं माना जाना चाहिए।
घी को साफ और ऐसे डिब्बे में रखें जिसका ढक्कन अच्छी तरह बंद हो सके। कांच का एयरटाइट डिब्बा इसके लिए अच्छा विकल्प है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का साफ और अच्छी तरह बंद होने वाला डिब्बा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
घी को ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप और ज्यादा गर्मी न हो। इसे गैस चूल्हे या किसी दूसरे गर्म स्थान के पास रखने से बचें। रसोई की ऐसी जगह बेहतर रहती है जहां तापमान बहुत ज्यादा ऊपर नीचे न होता हो।
शुद्ध घी को आम तौर पर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। इसे कमरे के तापमान पर अच्छी तरह बंद डिब्बे में रखा जा सकता है। फ्रिज में रखने से घी ज्यादा सख्त हो सकता है और बार बार डिब्बा बाहर निकालने पर नमी जमा होने की संभावना भी रहती है।
अगर घर में घी ज्यादा मात्रा में रखा है तो रोज के इस्तेमाल के लिए थोड़ा घी अलग छोटे डिब्बे में निकालकर रख सकते हैं। इससे घी के बड़े डिब्बे को बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह हवा तथा नमी के संपर्क में कम आएगा। इसके साथ ही घी निकालते समय हमेशा साफ और पूरी तरह सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें।
अगर सर्दियों में घी बहुत ज्यादा सख्त हो गया है तो उसे सीधे तेज गर्मी देने से बचें। इसके लिए आप डिब्बे को थोड़ी देर गुनगुने पानी में रखकर घी को पिघला सकते हैं।
सिर्फ घी के सख्त या दानेदार होने से यह नहीं माना जा सकता कि घी खराब हो गया है। अगर घी से खट्टी या बासी जैसी गंध आने लगे, स्वाद असामान्य या कड़वा लगे या उसमें फफूंदी दिखाई दे तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
घी एकदम से एक्सपायर नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से रखने या उसमें नमी और खाने के कण चले जाने पर समय के साथ इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। अच्छी तरह बंद करके सही तरीके से रखा गया घी लंबे समय तक ठीक रह सकता है। वहीं, बाजार से खरीदे गए पैकेट वाले घी पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट और स्टोरेज से जुड़ी जानकारी दी होती है, इसलिए घी खरीदते और इस्तेमाल करते समय पैकेट पर दी गई जानकारी जरूर चेक करें।
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