एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, पढ़ें सोशल मीडिया पर वायरल महिलाओं के ये 20+ स्लोगन

Delhi Women Protest (screenshot) image credit instagram/ig.aditisingh
Viral Slogans From Delhi Women Protest: दिल्ली में महिलाएं और छात्राएं महिला सुरक्षा और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर उनकी आजादी या आवाजाही सीमित करने के बजाय सार्वजनिक जगहों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन के वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों के क्रिएटिव और तुकबंदी वाले स्लोगन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रदर्शन के कुछ वायरल स्लोगन, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और छात्राओं ने अलग अलग अंदाज में अपनी बात रखी। इनमें कुछ स्लोगन तुकबंदी वाले हैं, तो कुछ महिलाओं की सुरक्षा और आजादी से जुड़े सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा में आए इन स्लोगन में शामिल हैं।
महिला प्रदर्शन के दौरान लगाए गए ये क्रिएटिव वाले स्लोगन सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं। लोग इन स्लोगन की तारीफ करने के साथ ही इन पर रील भी बना रहे हैं। इनकी रचनात्मक शैली को लेकर भी यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "महिलाएं पुरुषों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और पुरुष महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं… इस तरह के नजारे पसंद हैं।" कुछ यूजर्स इन स्लोगन की तुलना क्रिएटिव कॉपीराइटिंग से भी करते नजर आ रहे हैं।
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