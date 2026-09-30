एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, पढ़ें सोशल मीडिया पर वायरल महिलाओं के ये 20+ स्लोगन

Viral Slogans From Delhi Women Protest: दिल्ली में महिलाएं और छात्राएं महिला सुरक्षा और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर उनकी आजादी या आवाजाही सीमित करने के बजाय सार्वजनिक जगहों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन के वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों के क्रिएटिव और तुकबंदी वाले स्लोगन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रदर्शन के कुछ वायरल स्लोगन, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।