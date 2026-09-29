उम्र बढ़ने के साथ क्यों बढ़ सकती है सीने में जलन की समस्या? Cleveland Clinic से जानें हार्टबर्न के कारण

Heartburn Treatment: उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले बदलावों का असर कई बार पाचन से जुड़ी समस्याओं पर भी दिखाई दे सकता है। इनमें हार्टबर्न यानी सीने में जलन भी शामिल है। कुछ लोगों को उम्र बढ़ने के बाद यह परेशानी पहले से ज्यादा महसूस हो सकती है। इसमें सीने में जलन के साथ मुंह में खट्टा स्वाद या पेट का एसिड ऊपर आने जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ हार्टबर्न की समस्या किन वजहों से बढ़ सकती है, आइए जानते हैं।