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अच्छी दोस्ती अकेलेपन और तनाव को कम करने के साथ मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी हो सकती है फायदेमंद

Good Friendship Benefits: दोस्ती सिर्फ साथ निभाने का रिश्ता नहीं, बल्कि सेहत और लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हो सकती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार जानें अच्छी दोस्ती तनाव, आत्मविश्वास और हेल्दी आदतों को कैसे प्रभावित कर सकती है।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 29, 2026

laughing together outdoors showing the positive impact of strong friendships on health

Good Friendship के फायदे (representative image) image credit Magnific

Friendship: अच्छे दोस्त सिर्फ खुशी के पलों में साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि मुश्किल समय में भी सहारा बन सकते हैं। मजबूत दोस्ती का असर खुशी, तनाव, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की आदतों पर भी पड़ सकता है। अच्छी दोस्ती अकेलेपन से दूर रखने के साथ ही मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में भावनात्मक सहारा दे सकती है। इतना ही नहीं, दोस्तों के साथ बिताया गया अच्छा समय लाइफस्टाइल और सेहत से जुड़ी आदतों पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अच्छी दोस्ती हमारे स्वास्थ्य और जीवनशैली को किस तरह प्रभावित कर सकती है।

तनाव कम करने में मदद 

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक अच्छे दोस्त मुश्किल समय में भावनात्मक सहारा दे सकते हैं और अकेलेपन की भावना को कम करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अपनी परेशानियां साझा करना और उनसे बातचीत करना तनाव से निपटने में मददगार हो सकता है। नौकरी जाने, तलाक, गंभीर बीमारी या किसी करीबी को खोने जैसी मुश्किल परिस्थितियों में दोस्तों का साथ व्यक्ति को भावनात्मक सहारा दे सकता है।

आत्मविश्वास बढ़ाने में

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार अच्छी दोस्ती व्यक्ति में अपनेपन और जुड़ाव की भावना को मजबूत कर सकती है। जब कोई दोस्त आपकी बात सुनता है, आपकी भावनाओं को समझता है और जरूरत के समय साथ देता है, तो इससे आपको भावनात्मक सहारा मिल सकता है। ऐसे रिश्ते व्यक्ति को अपने बारे में सकारात्मक महसूस करने और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

हेल्दी आदतों को बढ़ावा देने में

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक दोस्तों का प्रभाव हमारी रोजमर्रा की आदतों पर भी पड़ सकता है। अच्छे दोस्त ऐसी आदतों को बदलने या उनसे बचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। वहीं दोस्तों के साथ वॉक करना, एक्सरसाइज करना या किसी दूसरी शारीरिक गतिविधि में शामिल होना एक्टिव रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है दोस्ती

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, अच्छे और मजबूत रिश्ते सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। जो लोग परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं, उनमें डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और अस्वस्थ वजन जैसी कुछ समस्याओं का खतरा कम देखा गया है।

रिश्ते की मजबूती है जरूरी

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक बहुत सारे दोस्त होना जरूरी नहीं है। दोस्ती में संख्या से ज्यादा रिश्ते की गुणवत्ता मायने रखती है। कुछ करीबी दोस्त जिनके साथ आप अपनी बातें खुलकर साझा कर सकें और जिनसे आपको भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो, वे सामाजिक और भावनात्मक सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

अच्छी दोस्ती बनाए रखने के लिए क्या करें

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दोस्तों के संपर्क में रहना जरूरी है। इसके लिए फोन पर बात करना, साथ समय बिताना, पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ना और एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना मददगार हो सकता है। भरोसा बनाए रखना और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ देना भी मजबूत दोस्ती के लिए जरूरी है।

ऑफलाइन दोस्ती है जरूरी

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटी लोगों से जुड़े रहने का एक तरीका हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन संपर्क हमेशा आमने सामने की दोस्ती का विकल्प नहीं बनता। सोशल मीडिया के जरिए पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा जा सकता है, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जीवन में भी समय देना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी स्वास्थ्य समस्या के इलाज या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए योग्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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Updated on:

29 Sept 2026 03:36 pm

Published on:

29 Sept 2026 03:29 pm

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