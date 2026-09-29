अच्छी दोस्ती अकेलेपन और तनाव को कम करने के साथ मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी हो सकती है फायदेमंद

Friendship: अच्छे दोस्त सिर्फ खुशी के पलों में साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि मुश्किल समय में भी सहारा बन सकते हैं। मजबूत दोस्ती का असर खुशी, तनाव, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की आदतों पर भी पड़ सकता है। अच्छी दोस्ती अकेलेपन से दूर रखने के साथ ही मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में भावनात्मक सहारा दे सकती है। इतना ही नहीं, दोस्तों के साथ बिताया गया अच्छा समय लाइफस्टाइल और सेहत से जुड़ी आदतों पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अच्छी दोस्ती हमारे स्वास्थ्य और जीवनशैली को किस तरह प्रभावित कर सकती है।