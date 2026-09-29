क्या आपका मेकअप प्रॉडक्ट यूज करने लायक नहीं रह गया है? रंग, स्मेल और टेक्सचर से ऐसे करें पहचान

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक लिक्विड फाउंडेशन और लिक्विड कंसीलर को करीब 6 महीने बाद बदलने की सामान्य गाइडलाइन है। वहीं पाउडर फाउंडेशन और पाउडर कंसीलर करीब 1 से 2 साल तक चल सकते हैं। हालांकि, अगर इससे पहले ही प्रोडक्ट का रंग, गंध या टेक्सचर बदल जाए तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (American Academy of Dermatology) के मुताबिक लिक्विड आईलाइनर को करीब 3 महीने बाद बदलने की सलाह दी जाती है। बीबी क्रीम, क्रीम ब्लश, लिक्विड आईशैडो, लिप बाम, लिप ग्लॉस, लिप प्लंपर को करीब 6 महीने तक, पाउडर आईशैडो को 6 से 9 महीने, कंसीलर, लिक्विड फाउंडेशन को 1 साल और लिपस्टिक, लिप लाइनर और ब्रो पाउडर को करीब 2 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पेंसिल आईलाइनर और कुछ पाउडर प्रोडक्ट्स 2 से 3 साल तक चल सकते हैं।