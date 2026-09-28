डेंटल फ्लॉस या वॉटर फ्लॉसर, दांतों की सफाई के लिए कौन है बेहतर? Mayo Clinic से जानें दोनों में अंतर

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार वॉटर फ्लॉसर दांतों के बीच से खाने के बड़े टुकड़े और मलबा हटाने में मदद करता है, लेकिन दांतों की सतह पर मौजूद बायोफिल्म को हटाने के लिए पारंपरिक डेंटल फ्लॉस की जरूरत हो सकती है। इसलिए केवल वॉटर फ्लॉसर पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सामान्य डेंटल फ्लॉस सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और उसे मसूड़ों से खून आने या दूसरी परेशानी जैसी समस्या नहीं है, तो सिर्फ वॉटर फ्लॉसर इस्तेमाल करने के लिए अपना तरीका बदलना जरूरी नहीं है।