हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स, उम्र बढ़ने के साथ भी बनी रहेगी Bone Healthy

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए रोज के खाने में पर्याप्त कैल्शियम होना जरूरी है। इसके लिए दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा टोफू, सोया से बनी चीजें, सार्डिन मछली और सैल्मन को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। शरीर को कितने कैल्शियम की जरूरत है, यह उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अगर खाने पीने की चीजों से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, तो सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।