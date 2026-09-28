स्टैंडबाय मोड में भी खर्च हो सकती है बिजली! टीवी, चार्जर और दूसरे बिजली वाले सामान से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान

रात को सोने से पहले एक बार पूरे घर पर नजर डाल लें कि कहीं खाली कमरे की लाइट या पंखा तो नहीं चल रहा है। टीवी, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम और गेम खेलने वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उन्हें बंद कर दें। मोबाइल और लैपटॉप के चार्जर भी काम में नहीं हैं तो उन्हें सॉकेट से निकाल दें। रोज रात को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बिजली की फालतू खपत कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, अगर घर में कई घंटे तक कोई नहीं रहने वाला है तो बाहर निकलने से पहले बिजली से चलने वाली सभी जरूरी चीजें बंद करके जाएं।