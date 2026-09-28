स्टैंडबाय मोड में भी खर्च हो सकती है बिजली! टीवी, चार्जर और दूसरे बिजली वाले सामान से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान

Electricity Saving टिप्स (representative image) image credit Gemini
Electricity Saving Tips: घर में बिजली से चलने वाले कई सामान ऐसे होते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद लोग रिमोट या बटन से बंद कर देते हैं, लेकिन उनका स्विच बंद करना भूल जाते हैं। ऐसे कुछ सामान बंद दिखने के बाद भी बिजली की खपत करते रह सकते हैं। UPPCL)भी ऐसे उपकरणों को स्टैंडबाय मोड में छोड़ने के बजाय पूरी तरह बंद करने की सलाह देता है। इससे बिजली की फालतू खपत कम करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं घर में रखे किन सामानों को इस्तेमाल के बाद ठीक से बंद रखना चाहिए, ताकि बिजली बचाने में मदद मिल सके।
टीवी देखने के बाद आमतौर पर लोग उसे रिमोट से बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ टीवी बंद होने के बाद भी थोड़ी बिजली खपत करते रह सकते हैं। इसलिए अगर कई घंटे तक टीवी नहीं देखना है तो उसे पूरी तरह बंद कर देना बेहतर है। टीवी के साथ जुड़े दूसरे सामान जैसे सेट टॉप बॉक्स को भी जरूरत न होने पर बंद कर देना चाहिए।
घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, म्यूजिक सिस्टम और गेम खेलने वाली मशीन जैसी कई चीजें होती हैं। काम खत्म होने के बाद इन्हें यूं ही चालू छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी देर बाद फिर काम करना है तो रहने दें, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है तो इन्हें बंद कर दें। चार्जिंग पूरी होने के बाद मोबाइल और लैपटॉप का चार्जर भी निकाल दें। घर के किसी कमरे में कोई नहीं है तो वहां की लाइट और पंखा भी बंद कर दें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से भी बिजली की खपत कम करने में मदद मिल सकती है।
किचन में कई ऐसे बिजली वाले सामान होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय किया जाता है। काम खत्म होने के बाद अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें बंद कर दें। हालांकि, फ्रिज जैसे जरूरी सामान को बिजली बचाने के लिए बार बार बंद करना सही नहीं है। जो सामान लगातार चलना जरूरी है, उसे जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करें।
अगर टीवी, म्यूजिक सिस्टम, गेम खेलने वाली मशीन और दूसरे बिजली के सामान एक ही जगह रखे हैं तो उन्हें एक ही एक्सटेंशन स्विच से जोड़ा जा सकता है। काम खत्म होने के बाद मेन बोर्ड से सिर्फ एक्सटेंशन स्विच बंद कर दें। इससे उससे जुड़े कई सामान एक साथ बंद हो जाएंगे और हर सामान का प्लग अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रात को सोने से पहले एक बार पूरे घर पर नजर डाल लें कि कहीं खाली कमरे की लाइट या पंखा तो नहीं चल रहा है। टीवी, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम और गेम खेलने वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उन्हें बंद कर दें। मोबाइल और लैपटॉप के चार्जर भी काम में नहीं हैं तो उन्हें सॉकेट से निकाल दें। रोज रात को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बिजली की फालतू खपत कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, अगर घर में कई घंटे तक कोई नहीं रहने वाला है तो बाहर निकलने से पहले बिजली से चलने वाली सभी जरूरी चीजें बंद करके जाएं।
घर में ऐसे कई सामान होते हैं जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता है, लेकिन लोग उन्हें प्लग में लगाकर छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे सामानों की पहचान कर लें और जब उनकी जरूरत न हो तो उन्हें प्लग से निकालकर रखें। इससे बिजली की फालतू खपत कम करने में मदद मिल सकती है।
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