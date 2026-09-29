World Heart Day: जब कोई दिल दुखाए तो माफी बन जाती है दवा- जानिए क्या कहती हैं ये मशहूर हस्तियां

सद्गुरु के अनुसार, हमारी याददाश्त हमारे अनुभवों से सीखने के लिए होती है। अगर किसी अप्रिय घटना को पूरी तरह भूल जाएंगे तो उससे मिली सीख भी भूल सकते हैं और आगे उसी तरह की स्थिति का सामना दोबारा करना पड़ सकता है। इसलिए घटना को याद रखना जरूरी है, लेकिन उस याद को बार बार मन में दोहराकर कड़वाहट पैदा करना ठीक नहीं है। सद्गुरु के अनुसार जब कोई अप्रिय घटना होती है तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। हम उस घटना से खुद को आहत मानकर उसी दुख में फंसे रह सकते हैं या फिर उस अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। उनके अनुसार समस्या सिर्फ जीवन में हुई घटना नहीं है, बल्कि उस घटना के साथ हम अपने मन में क्या कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है।