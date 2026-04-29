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Aaj Ka Suvichar : क्या आप भी सबको खुश करने में थके हुए हैं? ओशो से सीखें अपनी शर्तों पर जीने की कला

Osho Quotes: क्या आप भी कोई काम शुरू करने से पहले इस डर से रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो हमारा आज का यह लेख आपकी इस परेशानी को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। आज के इस लेख में हम ओशो का एक ऐसा प्रेरणादायक विचार साझा करने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद आप इस डर से बाहर निकल पाएंगे।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 29, 2026

Osho Quotes

Osho Quotes: image credit gemini

Aaj Ka Suvichar, Osho Quotes: आज के समय में ज्यादातर लोग अपना समय सिर्फ इस सोच में बिता देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस डर के कारण वे अपने सपनों, अपनी पसंद और अपने फैसलों को केवल इसलिए बदल देते हैं क्योंकि उन्हें समाज का भय होता है। लेकिन क्या वास्तव में समाज आपकी खुशियों का ठेकेदार है? आइए, आज के इस लेख में हम इसी डर को खत्म करने के लिए ओशो यानी आचार्य रजनीश के एक आध्यात्मिक विचार को जानते हैं।

ओशो का दर्शन और उसका गहरा अर्थ (Osho's Philosophy and Its Deep Meaning)

ओशो का कहना है कि, "जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं, उसे जरूर करें, यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग तो तब भी कुछ न कुछ कहते ही हैं, जब आप कुछ नहीं करते।" इसके जरिए ओशो यह समझाना चाहते हैं कि लोगों की राय का आपसे कोई लेना-देना नहीं है। यह उनकी अपनी मानसिकता और उनके भीतर के खालीपन का ही असर है।

इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? (How to Apply It in Your Life)

ओशो के इस विचार को केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना भी जरूरी है। इसलिए, अगली बार जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें चाहे वह करियर, शौक या निजी जीवन से जुड़ा हो तो खुद से पूछें कि क्या यह निर्णय आपकी खुशी के लिए है या दूसरों को दिखाने के लिए? यदि जवाब आपकी खुशी है, तो बिना संकोच आगे बढ़ें।

इस बात को गहराई से स्वीकार करें कि लोग एक अनिश्चित भीड़ हैं, जिन्हें आप कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए, सबकी राय को नजरअंदाज करना ही मानसिक शांति का एकमात्र रास्ता है। अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें और परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें।

जब आप अपने जुनून के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं, तो बाहरी शोर अपने आप कम हो जाता है। याद रखें कि अंत में लोग आपके साथ नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखेंगे। इसलिए, अपनी ऊर्जा को दूसरों के विचारों पर व्यर्थ करने के बजाय अपने सपनों के निर्माण में लगाएं।

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Published on:

29 Apr 2026 06:10 am

Hindi News / Lifestyle News / Aaj Ka Suvichar : क्या आप भी सबको खुश करने में थके हुए हैं? ओशो से सीखें अपनी शर्तों पर जीने की कला

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