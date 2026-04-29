Aaj Ka Suvichar : क्या आप भी सबको खुश करने में थके हुए हैं? ओशो से सीखें अपनी शर्तों पर जीने की कला

Aaj Ka Suvichar, Osho Quotes: आज के समय में ज्यादातर लोग अपना समय सिर्फ इस सोच में बिता देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस डर के कारण वे अपने सपनों, अपनी पसंद और अपने फैसलों को केवल इसलिए बदल देते हैं क्योंकि उन्हें समाज का भय होता है। लेकिन क्या वास्तव में समाज आपकी खुशियों का ठेकेदार है? आइए, आज के इस लेख में हम इसी डर को खत्म करने के लिए ओशो यानी आचार्य रजनीश के एक आध्यात्मिक विचार को जानते हैं।