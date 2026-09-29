दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स, खानपान से लेकर एक्सरसाइज और नींद तक रखें ध्यान

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक ज्यादातर वयस्कों को हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है। पर्याप्त नींद न लेने का संबंध मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी समस्याओं के बढ़े हुए जोखिम से हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक रहने वाला तनाव भी ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से जुड़े कुछ जोखिम कारकों को प्रभावित कर सकता है। तनाव कम करने के लिए एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन जैसी चीजें मददगार हो सकती हैं।