World Heart Day 2026: डिजिटल दौर में दिल की सेहत, हृदय रोग विशेषज्ञ से जानें कैसे मोबाइल से टेलीमेडिसिन तक बदल रही है हार्ट केयर की तस्वीर

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, आज स्मार्टफोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं, बल्कि सेहत की आपातकालीन सेवा बन चुका है। टेक्स्ट मैसेज और वॉट्सएप के जरिए इमरजेंसी के समय मरीज की जान बचाना आसान हो गया है। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के सीने में अचानक दर्द उठता है, तो वह नजदीकी सेंटर से ईसीजी या एक्स-रे करवाकर उसकी फोटो सेकंडों में डॉक्टर को वॉट्सएप पर भेज सकता है। इसके अलावा, मरीज अपने ब्लड प्रेशर और पल्स का डेटा भी घर बैठे डॉक्टर के साथ शेयर कर सकता है। कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान भी एम-हेल्थ ने डॉक्टरों और मरीजों को जोड़े रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मोबाइल ऐप्स की मदद से लोग अब अपने खान-पान (न्यूट्रीशन) और कैलोरी पर भी नजर रख सकते हैं। वर्कआउट और एक्सरसाइज के लिए भी कई तरह के ऐप्स मौजूद हैं, जो दिल को मजबूत रखने के लिए सही वर्कआउट चुनने में मदद करते हैं।