Biliary Colic: खाना खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, हेल्थलाइन ने बताया हो सकता है बिलीअरी कोलिक का संकेत

हेल्थलाइन के मुताबिक, हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में लिवर के ठीक नीचे एक छोटा सा अंग होता है, जिसे गॉलब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। इसका काम लिवर द्वारा बनाए गए पित्त (Bile) को जमा करना होता है, जो हमारे खाने में मौजूद फैट (वसा) को पचाने में मदद करता है। जब हम भारी या वसायुक्त (Fatty) खाना खाते हैं, तो गॉलब्लैडर सिकुड़ता है और पित्त को छोटी आंत में भेजता है। लेकिन अगर गॉलब्लैडर में पहले से कोई पथरी (Gallstones) मौजूद है, तो वह पित्त बहने वाली नली के मुहाने पर आकर अटक जाती है। इसके कारण नली में रुकावट आती है और पित्ताशय में दबाव बढ़ जाता है, जिससे तेज और ऐंठन भरा दर्द महसूस होता है। इसी स्थिति को बिलीअरी कोलिक कहा जाता है।