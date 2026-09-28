आंखों का रंग, बालों में सफेद लट और सुनने की क्षमता में कमी, IJDVL से समझें क्या होता है Waardenburg Syndrome

यह एक जेनेटिक बीमारी है, इसलिए इसे पूरी तरह से ठीक या जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लक्षणों का सही समय पर प्रबंधन (Management) करके मरीज को एक सामान्य और बेहतर जिंदगी दी जा सकती है, अगर बच्चे को सुनने में समस्या है, तो जन्म के तुरंत बाद या बचपन में ही हियरिंग ऐड (कान की मशीन) या कॉक्लियर इम्प्लांट (Cochlear Implant) लगवाकर उसकी सुनने की क्षमता को ठीक किया जा सकता है। चमकीली नीली आंखों या त्वचा के सफ़ेद धब्बों को धूप के सीधे असर से बचाने के लिए सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर परिवार में यह सिंड्रोम पहले से मौजूद है, तो शादी या बच्चा पैदा करने से पहले जेनेटिक काउंसलर से सलाह लेना मददगार साबित होता है।