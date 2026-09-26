बार-बार तेज सांस आना हो सकता है शरीर में गड़बड़ी का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Tachypnea क्या है

यूरोप पीएमसी के अनुसार, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति जब आराम की स्थिति में होता है, तो वह एक मिनट में आमतौर पर 12 से 20 बार सांस लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी शारीरिक मेहनत के आराम करते हुए भी प्रति मिनट 20 से अधिक बार सांस लेने लगे, तो इसे टैकीपनिया की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें सांसें न सिर्फ तेज चलती हैं, बल्कि वे काफी उथली यानी छोटी होती हैं। इसका मतलब यह है कि मरीज पूरी गहराई से हवा अंदर नहीं खींच पाता, बल्कि जल्दी-जल्दी सिर्फ ऊपरी स्तर पर ही सांस लेता और छोड़ता है। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में सांस लेने की सामान्य दर बड़ों से ज्यादा होती है, लेकिन अगर वे भी अपनी उम्र के तय दायरे से ज्यादा तेज सांस ले रहे हों, तो उसे बाल चिकित्सा में टैकीपनिया माना जाता है।