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बार-बार तेज सांस आना हो सकता है शरीर में गड़बड़ी का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Tachypnea क्या है

Tachypnea Cause: बिना मेहनत या कसरत के बार-बार तेज सांस चलना हो सकता है किसी गंभीर समस्या का संकेत। क्लीवलैंड क्लिनिक और यूरोप पीएमसी के अनुसार, जानें क्या है टैकीपनिया (Tachypnea), इसके मुख्य कारण, खतरे के लक्षण और सही इलाज की पूरी जानकारी।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 26, 2026

Medical diagram illustrating the human respiratory system and causes of rapid shallow breathing in tachypnea

Tachypnea क्या होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Tachypnea Symptoms: भागदौड़ करने, सीढ़ियां चढ़ने या भारी कसरत के बाद सांस का तेज होना एकदम सामान्य बात है। कुछ देर आराम करने पर सांस की रफ्तार अपने आप सामान्य हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर आप शांति से सोफे पर बैठे हैं या लेटे हुए हैं और फिर भी आपकी सांसें बहुत तेजी से और उथली (Shallow) चलने लगें, तो यह चिंता की बात बन जाती है। सामान्य से बहुत अधिक तेज सांस लेने की इस स्थिति को टैकीपनिया (Tachypnea) कहा जाता है। टैकीपनिया अपने आप में कोई अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सीधा इशारा है कि आपके फेफड़ों, दिल या खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ चुका है। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या हैं?

टैकीपनिया क्या है और कब माना जाता है असामान्य?

यूरोप पीएमसी के अनुसार, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति जब आराम की स्थिति में होता है, तो वह एक मिनट में आमतौर पर 12 से 20 बार सांस लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी शारीरिक मेहनत के आराम करते हुए भी प्रति मिनट 20 से अधिक बार सांस लेने लगे, तो इसे टैकीपनिया की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें सांसें न सिर्फ तेज चलती हैं, बल्कि वे काफी उथली यानी छोटी होती हैं। इसका मतलब यह है कि मरीज पूरी गहराई से हवा अंदर नहीं खींच पाता, बल्कि जल्दी-जल्दी सिर्फ ऊपरी स्तर पर ही सांस लेता और छोड़ता है। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में सांस लेने की सामान्य दर बड़ों से ज्यादा होती है, लेकिन अगर वे भी अपनी उम्र के तय दायरे से ज्यादा तेज सांस ले रहे हों, तो उसे बाल चिकित्सा में टैकीपनिया माना जाता है।

शरीर में तेजी से सांस चलने के मुख्य कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती या खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, तो दिमाग फेफड़ों को जल्दी-जल्दी सांस लेने का आदेश देता है। इसके पीछे कई स्वास्थ्य समस्याएं जिम्मेदार हो सकती हैं;

  • फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां।
  • पल्मोनरी एम्बोलिज्म (फेफड़ों में खून का थक्का)।
  • दिल की समस्याएं।
  • खून में एसिड बढ़ना (मेटाबॉलिक एसिडोसिस या डीकेए)।
  • गंभीर एनीमिया
  • घबराहट और एंग्जायटी अटैक।
  • संक्रमण और तेज बुखार।

तेज सांस के साथ दिखने वाले खतरे के लक्षण

अगर सिर्फ सांस तेज चल रही है, तब भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेकिन अगर टैकीपनिया के साथ नीचे दिए गए लक्षण भी दिखाई दें, तो यह मेडिकल इमरजेंसी का संकेत है;

  • होठों, चेहरे, जीभ या नाखूनों का रंग नीला या हल्का ग्रे पड़ना (सायनोसिस)।
  • सांस लेते समय छाती का अंदर की ओर बुरी तरह धंसना या पसलियों के बीच खिंचाव दिखना।
  • सांस लेने में घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आना।
  • सीने में तेज चुभन, भारीपन या असहनीय दर्द होना।
  • चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, भ्रम की स्थिति होना या बेहोशी छाना।
  • बोलते समय एक पूरा वाक्य भी न बोल पाना और बार-बार रुकना।

जांच और इसका सही इलाज कैसे होता है?

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर से खून में ऑक्सीजन का स्तर नापते हैं और स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की आवाज सुनते हैं। इसके बाद कारण का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन, ईसीजी (ECG) और आर्टेरियल ब्लड गैस (ABG) टेस्ट किया जाता है। यदि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिर गया है, तो तुरंत मास्क या कैनुला के जरिए मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। अगर समस्या अस्थमा या सीओपीडी के कारण है, तो श्वास नली को खोलने वाली दवाएं दी जाती हैं। निमोनिया या संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जबकि दिल के मरीजों को अतिरिक्त पानी निकालने वाली दवाएं (ड्यूरेटिक्स) दी जाती हैं। यदि कारण पैनिक अटैक है, तो मरीज को शांत करने की ब्रीदिंग तकनीक और दवाएं दी जाती हैं।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

26 Sept 2026 03:30 pm

Hindi News / Health / बार-बार तेज सांस आना हो सकता है शरीर में गड़बड़ी का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Tachypnea क्या है

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