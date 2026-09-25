तेज आवाज का दिल की सेहत पर क्या असर पड़ता है? WHO और NCBI से जानें

Heart Health: लंबे समय तक बहुत तेज शोर के बीच रहना सिर्फ कानों के लिए ही परेशानी का कारण नहीं हो सकता, बल्कि इसका असर शरीर और दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है। ज्यादा शोर शरीर में तनाव की प्रतिक्रिया बढ़ा सकता है और लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने का संबंध ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी कुछ समस्याओं से भी पाया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तेज आवाज का हृदय के स्वास्थ्य पर किस तरह असर पड़ सकता है।