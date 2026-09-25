Jaw Cancer: जबड़े में सूजन, ढीले दांत और मुंह में न भरने वाला घाव, जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने बताया हो सकते हैं जॉ कैंसर के संकेत

Jaw Cancer Cause: हमारे शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव कई बार किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण हम अक्सर इन्हें मामूली मानकर अनदेखा कर देते हैं। मुंह में बार-बार छाले होना, दांतों में हल्का दर्द या जबड़े में खिंचाव महसूस होना ये ऐसी आम समस्याएं हैं जो किसी को भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये समस्याएं लंबे समय तक ठीक न हों, तो यह सिर्फ दांतों की आम बीमारी नहीं, बल्कि एक गंभीर संकेत हो सकती हैं? आइए जानते हैं कि जॉ कैंसर क्या होता है, यह क्यों पनपता है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं और आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं।