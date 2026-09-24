आंख के ऊपरी हिस्से में सूजन और दर्द? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है Tear Gland में सूजन का संकेत

आंख के ऊपरी हिस्से में सूजन क्यों आती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Tear Gland Sweeling: हमारी आंखें बहुत ही नाजुक और संवेदनशील अंग होती हैं। कई बार सुबह सोकर उठने पर या अचानक से आंख के ऊपरी हिस्से या पलक के बाहरी किनारे पर सूजन, लालिमा और दर्द महसूस होने लगता है। अक्सर लोग इसे केवल कोई कीड़ा काट लेना, गुहेरी (Stye) होना या नींद पूरी न होना मानकर टाल देते हैं या फिर घर पर ही सेक करने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी आंख के ऊपरी और बाहरी हिस्से में पलक के नीचे सूजन है और वह हिस्सा छूने पर बहुत दर्द कर रहा है, तो यह Dacryoadenitis (डेक्रियोएडेनाइटिस) का संकेत हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो, यह आंख के अंदर आंसू बनाने वाली ग्रंथि (Tear Gland या Lacrimal Gland) में होने वाली सूजन और इंफेक्शन की समस्या है। अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या हैं?
मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारी हर आंख के ऊपरी और बाहरी हिस्से में (भौं या eyebrow के ठीक नीचे हड्डी के पास) एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसे लैक्रिमल ग्लैंड (Lacrimal Gland) या आंसू की ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का मुख्य काम आंख को नम रखना और आंसू बनाना होता है ताकि आंख में कचरा न जमे और इन्फेक्शन न फैले। जब किसी बैक्टीरिया, वायरस या शरीर में किसी अंदरूनी सूजन (Inflammation) के कारण इस आंसू बनाने वाली ग्रंथि में इन्फेक्शन या सूजन आ जाती है, तो उस स्थिति को ही मेडिकल भाषा में Dacryoadenitis कहते हैं। इसके कारण आंख के ऊपर का हिस्सा सूजकर बाहर की तरफ निकलने लगता है और पलक थोड़ी नीचे की ओर झुक जाती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, Dacryoadenitis के लक्षण अचानक भी दिख सकते हैं और धीरे-धीरे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपकी आंसू की ग्रंथि में सूजन है, तो आपको ये संकेत महसूस हो सकते हैं;
Dacryoadenitis होने की वजह के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक्यूट (Acute) जो अचानक होती है, और क्रॉनिक (Chronic) जो लंबे समय तक बनी रहती है। इसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं;
अक्सर लोग Dacryoadenitis को सामान्य 'गुहेरी' (Stye) समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है, गुहेरी (Stye) आमतौर पर पलक के किनारे पर मौजूद तेल ग्रंथियों के बंद होने से छोटा सा दाना या पिंपल जैसा बनता है। Dacryoadenitis आंख के ऊपरी और बाहरी कोने पर भौं के नीचे की तरफ होती है, जिससे पूरी ऊपरी पलक लटक जाती है और यह अधिक गहराई में मौजूद ग्रंथि की सूजन होती है।
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