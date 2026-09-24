आंख के ऊपरी हिस्से में सूजन और दर्द? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है Tear Gland में सूजन का संकेत

Tear Gland Sweeling: हमारी आंखें बहुत ही नाजुक और संवेदनशील अंग होती हैं। कई बार सुबह सोकर उठने पर या अचानक से आंख के ऊपरी हिस्से या पलक के बाहरी किनारे पर सूजन, लालिमा और दर्द महसूस होने लगता है। अक्सर लोग इसे केवल कोई कीड़ा काट लेना, गुहेरी (Stye) होना या नींद पूरी न होना मानकर टाल देते हैं या फिर घर पर ही सेक करने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी आंख के ऊपरी और बाहरी हिस्से में पलक के नीचे सूजन है और वह हिस्सा छूने पर बहुत दर्द कर रहा है, तो यह Dacryoadenitis (डेक्रियोएडेनाइटिस) का संकेत हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो, यह आंख के अंदर आंसू बनाने वाली ग्रंथि (Tear Gland या Lacrimal Gland) में होने वाली सूजन और इंफेक्शन की समस्या है। अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या हैं?