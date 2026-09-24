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पेट में दर्द और ब्लोटिंग को न करें नजरअंदाज, आंतों में रुकावट की वजह हो सकता है Abdominal Adhesions

Abdominal Adhesions Hindi: लगातार पेट दर्द और ब्लोटिंग को गैस समझकर न टालें। यह आंतों में चिपकन (Abdominal Adhesions) और रुकावट का संकेत हो सकता है। National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 24, 2026

abdominal adhesions causing intestinal obstruction with pain and bloating

पेट में दर्द और आंतों में रुकावट किस कारण से हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Abdominal Adhesions Cause: खाने के बाद पेट भारी लगना, गैस बनना या कभी-कभार पेट में दर्द होना बहुत ही आम बात लगती है। अक्सर लोग इसे एसिडिटी, बदहजमी या खान-पान की गड़बड़ी मानकर घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं। लेकिन अगर यह पेट दर्द और ब्लोटिंग (पेट फूलना) बार-बार हो रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। राष्ट्रीय मधुमेह एवं पाचन एवं गुर्दा रोग संस्थान (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) के अनुसार, हमारी आंतों और पेट के अंदरूनी अंगों की यह खासियत होती है कि वे एक-दूसरे से चिपके बिना आसानी से फिसलते और काम करते हैं। लेकिन कई बार पेट के अंदर स्कार टिश्यू (निशान या चिपचिपा ऊतक) बन जाता है, जिससे अंग आपस में चिपकने लगते हैं। इस स्थिति को Abdominal Adhesions (पेट का आसंजन या आंतरिक चिपकन) कहा जाता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह आंतों को पूरी तरह से बंद या ब्लॉक कर सकता है, जो एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है, आइए जानते हैं इसके बारे में।

क्या होता है Abdominal Adhesions?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, जैसे किसी घाव के ठीक होने के बाद त्वचा पर निशान या पपड़ी बन जाती है, ठीक वैसे ही पेट के अंदर किसी चोट, सूजन या सर्जरी के बाद आंतरिक निशानों का एक जाल बन जाता है। यह निशान किसी धागे या पट्टी की तरह होते हैं। जब ये निशान पेट के अंदर बनते हैं, तो ये आंतों को आपस में या पेट की अंदरूनी दीवार से चिपका देते हैं। इस चिपकन के कारण आंतें अपनी जगह से खिंच जाती हैं या मुड़ जाती हैं, जिससे भोजन और गैस का सामान्य बहाव रुकने लगता है।

यह समस्या क्यों और कैसे पैदा होती है?

Abdominal Adhesions बनने की सबसे बड़ी और मुख्य वजह पेट या पैल्विक क्षेत्र की कोई पुरानी सर्जरी होती है। अपेंडिक्स निकालना, सिजेरियन डिलीवरी (C-section), गॉलब्लाइडर या गर्भाशय (Hysterectomy) का ऑपरेशन करवाने के बाद शरीर जब अंदरूनी घावों को भरता है, तो वहां स्कार टिश्यू बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पेट या आंतों में किसी तरह की सूजन या गंभीर इन्फेक्शन होना। महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) या पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID) के कारण भी यह चिपकन बन सकती है। अपेंडिसाइटिस, क्रोहन रोग (Crohn's disease) या पेट पर लगी कोई पुरानी चोट।

शरीर में दिखने वाले मुख्य लक्षण

  • शुरुआत में बहुत से लोगों को इसके कोई खास लक्षण महसूस नहीं होते। लेकिन जब चिपकन बढ़ने लगती है और आंतों के काम में बाधा डालती है, तो शरीर ये संकेत देने लगता है;
  • पेट में ऐंठन और दर्द।
  • पेट फूलना (ब्लोटिंग)।
  • जी मिचलाना और उल्टी।
  • गैस और मल त्याग में परेशानी।

आंतों में रुकावट (Bowel Obstruction) कैसे है एक गंभीर खतरा

जब Adhesions आंत को पूरी तरह दबा देते हैं या उसमें गांठ बांध देते हैं, तो आंतों का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। इसे Bowel Obstruction कहते हैं। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है क्योंकि पचा हुआ भोजन, पानी और गैस आंत से बाहर नहीं निकल पाते। आंत के उस हिस्से में खून का दौरा रुक सकता है, जिससे आंत का ऊतक मरने लगता है (Tissue death)। आंत फटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पेट में बहुत फैला हुआ इन्फेक्शन फैल सकता है।

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?

अगर आपको पेट दर्द के साथ नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो बिना एक मिनट गंवाए नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में पहुंचें;

  • पेट में अचानक से बहुत तेज और असहनीय दर्द होना।
  • लगातार उल्टियां होना और पेट का गुब्बारे की तरह फूल जाना।
  • गैस पास होना या मल त्याग बिल्कुल बंद हो जाना।
  • पेट छूने पर बेहद कड़ा और दर्दनाक महसूस होना।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

24 Sept 2026 10:01 am

Hindi News / Health / पेट में दर्द और ब्लोटिंग को न करें नजरअंदाज, आंतों में रुकावट की वजह हो सकता है Abdominal Adhesions

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