पेट में दर्द और ब्लोटिंग को न करें नजरअंदाज, आंतों में रुकावट की वजह हो सकता है Abdominal Adhesions

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, जैसे किसी घाव के ठीक होने के बाद त्वचा पर निशान या पपड़ी बन जाती है, ठीक वैसे ही पेट के अंदर किसी चोट, सूजन या सर्जरी के बाद आंतरिक निशानों का एक जाल बन जाता है। यह निशान किसी धागे या पट्टी की तरह होते हैं। जब ये निशान पेट के अंदर बनते हैं, तो ये आंतों को आपस में या पेट की अंदरूनी दीवार से चिपका देते हैं। इस चिपकन के कारण आंतें अपनी जगह से खिंच जाती हैं या मुड़ जाती हैं, जिससे भोजन और गैस का सामान्य बहाव रुकने लगता है।