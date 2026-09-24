Acute Pancreatitis: पेट में अचानक तेज दर्द को न करें नजरअंदाज, NHS ने बताया हो सकता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का संकेत

एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का इलाज घर पर संभव नहीं है। यदि किसी को इसके लक्षण दिखते हैं, तो उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। मरीज को तरल पदार्थ (Fluids) ड्रिप के जरिए दिए जाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन न हो। तेज दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर खास दर्द निवारक दवाएं देते हैं। शुरुआत में कुछ समय के लिए मरीज को ठोस खाना खाने से मना किया जाता है ताकि पैंक्रियाज को आराम मिल सके। अगर कारण पित्त की पथरी है, तो सर्जरी करके उसे निकाला जाता है। यदि शराब कारण है, तो उसे पूरी तरह छोड़ने की सलाह दी जाती है।