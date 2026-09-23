Brain Aneurysm: अचानक होने वाला तेज सिरदर्द हो सकता है ब्रेन एन्यूरिज्म का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, ब्रेन एन्यूरिज्म हमारी दिमागी रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels या Arteries) से जुड़ी एक समस्या है। जब दिमाग की किसी नस (धमनी) की दीवार कमजोर पड़ जाती है, तो वहां खून के दबाव के कारण एक छोटा सा गुब्बारा या छाला जैसा फूल जाता है। इसे ही 'एन्यूरिज्म' कहा जाता है। जब तक यह गुब्बारा छोटा रहता है और फटता नहीं है, तब तक ज्यादातर मामलों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर यह गुब्बारा लीक होने लगे या अचानक फट जाए (Rupture), तो दिमाग में खून का रिसाव होने लगता है, जो बेहद खतरनाक होता है।