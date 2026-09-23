Brain Aneurysm: अचानक होने वाला तेज सिरदर्द हो सकता है ब्रेन एन्यूरिज्म का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

अचानक तेज सिरदर्द किस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Brain Aneurysm Symptoms: क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अचानक से सिर में तेज दर्द उठा हो जो पहले कभी न हुआ हो? इसे अक्सर डॉक्टर्स Thunderclap Headache कहते हैं। इस तरह का अचानक और बहुत तेज सिरदर्द मस्तिष्क की एक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसे ब्रेन एन्यूरिज्म (Brain Aneurysm) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यह एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। आइए समझते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और यह क्यों होता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, ब्रेन एन्यूरिज्म हमारी दिमागी रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels या Arteries) से जुड़ी एक समस्या है। जब दिमाग की किसी नस (धमनी) की दीवार कमजोर पड़ जाती है, तो वहां खून के दबाव के कारण एक छोटा सा गुब्बारा या छाला जैसा फूल जाता है। इसे ही 'एन्यूरिज्म' कहा जाता है। जब तक यह गुब्बारा छोटा रहता है और फटता नहीं है, तब तक ज्यादातर मामलों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर यह गुब्बारा लीक होने लगे या अचानक फट जाए (Rupture), तो दिमाग में खून का रिसाव होने लगता है, जो बेहद खतरनाक होता है।
मेयो क्लिनिक का कहना है कि ब्रेन एन्यूरिज्म फट जाता है, तो शरीर में तुरंत और बहुत तेज लक्षण उभरते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं;
कई बार एन्यूरिज्म बिना फटे भी आकार में बड़ा हो जाता है और दिमाग की नसों या ऊतकों (Tissues) पर दबाव डालने लगता है। ऐसी स्थिति में ये शुरुआती संकेत मिल सकते हैं;
दिमाग की धमनियों की दीवारें कई कारणों से कमजोर हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसके मुख्य कारण और जोखिम कारक निम्नलिखित हैं;
यदि आपको या आपके आसपास किसी को अचानक इतना तेज सिरदर्द हो जो असहनीय हो, साथ ही उल्टी या चक्कर की शिकायत हो, तो इसे आम गैस या तनाव का दर्द समझकर नजरअंदाज न करें। बिना कोई समय गंवाए तुरंत नजदीकी इमरजेंसी या डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि सही समय पर मिला इलाज मरीज की जान बचा सकता है।
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