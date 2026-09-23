Indigestion: खाना खाने के बाद सीने में जलन? ये सिर्फ एसिडिटी नहीं, हाइटस हर्निया का संकेत हो सकता है

Indigestion Symptoms: क्या आपको भी अक्सर खाना खाने के बाद सीने में तेज जलन महसूस होती है? क्या पेट का खाना या खट्टा पानी बार-बार गले और मुंह तक आ जाता है? ज्यादातर लोग इसे सामान्य एसिडिटी या बदहजमी मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसके पीछे की वजह हायटस हर्निया (Hiatal Hernia या Hiatus Hernia) हो सकती है। यह पाचन तंत्र से जुड़ी एक बहुत ही आम समस्या है, जो खासकर 50 साल की उम्र के बाद लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह जानलेवा नहीं होती और खान-पान में थोड़े से बदलाव से इसे आसानी से संभाला जा सकता है। आइए समझते हैं कि हायटस हर्निया क्या है, यह क्यों होता है और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है।