हाथ-पैर पर लाल गोल चकत्ते और बीच में गहरा रंग? Erythema Multiforme का हो सकता है संकेत, डर्मनेट से जानें कारण

जॉन हॉपकिंस मेडिसिन (Johns Hopkins Medicine) के अनुसार, एरिथेमा मल्टीफॉर्म त्वचा का एक ऐसा विकार है जिसमें शरीर पर लाल गोल दाने या चकत्ते निकल आते हैं। इसका नाम लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है कई रूपों में दिखने वाली लाली। इन चकत्तों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये तीन परतों वाले एक 'टारगेट' की तरह दिखते हैं, बाहरी घेरा एकदम लाल रंग का सीमांकन। बीच का हिस्सा हल्का गुलाबी या थोड़ा सूजा हुआ। केंद्र (बीच का भाग) गहरा लाल, बैंगनी या उसमें एक छोटा सा छाला (Blister) हो सकता है। यह रैश आमतौर पर हाथ-पैर, हथेलियों, तलवों और कोहनियों पर दोनों तरफ एक साथ उभरता है।