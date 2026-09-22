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मुंह चलाते ही क्यों अपने आप ऊपर उठने लगती हैं पलकें? NHS और NCBI से जानें Marcus Gunn Syndrome

Marcus Gunn Jaw Winking Syndrome: मुंह खोलने या चबाने पर कुछ लोगों की पलक अचानक ऊपर उठने लगती है? जानिए Marcus Gunn Jaw Winking Syndrome के लक्षण और कारण NHS और NCBI के अनुसार।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 22, 2026

Marcus Gunn Jaw Winking Syndrome, Marcus Gunn Syndrome

Marcus Gunn Jaw Winking Syndrome के कारण (representative image) image credit Gemini

Marcus Gunn Syndrome: कभी न कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखों की पलक मुंह खोलने, खाना चबाने या जबड़े को हिलाने पर अचानक ऊपर उठने लगती है। यह देखने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसे मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम कहा जाता है। यह समस्या आमतौर पर जन्म से होती है और इसमें जबड़े की हरकत के साथ पलक भी अपने आप हिलने लगती है। आइए जानते हैं इस सिंड्रोम के बारे में और इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं।

मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम क्या है?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जबड़े को हिलाने पर ऊपरी पलक भी अपने आप ऊपर उठने लगती है। यह समस्या ज्यादातर जन्म से ही होती है। आमतौर पर एक आंख की पलक थोड़ी झुकी हुई दिखाई दे सकती है और मुंह खोलने, चबाने या जबड़े को एक तरफ करने पर वही पलक ऊपर उठती है।

पलक के साथ जबड़े की हरकत क्यों होती है?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) के मुताबिक, इस सिंड्रोम में जबड़े और पलक की मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली नसों के बीच सामान्य से अलग कनेक्शन हो जाता है। इसी वजह से जबड़े की हरकत के साथ पलक भी अपने आप हिलने लगती है। मुंह खोलने, चबाने, निगलने, मुस्कुराने या जबड़े को आगे करने पर यह हरकत ज्यादा साफ दिखाई दे सकती है।

इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, इसका सबसे खास लक्षण है कि एक तरफ की ऊपर वाली पलक कुछ झुकी हुई रहती है और जबड़े की हरकत के साथ अचानक ऊपर उठ जाती है। यह समस्या ज्यादातर एक आंख में होती है, हालांकि कुछ मामलों में दोनों आंखों में भी हो सकती है।

क्या इसके साथ दूसरी कोई समस्याएं भी हो सकती हैं?

नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम बच्चे के गर्भ में विकास के दौरान होता है। इस कंडीशन के साथ कुछ बच्चों में नजर कमजोर होने, आंखों के सही दिशा में न रहने या दोनों आंखों के नंबर में अंतर जैसी दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं।

क्या इसका इलाज संभव है?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, हर बच्चे को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि पलक कितनी झुकी हुई है और इसका नजर पर कितना असर पड़ रहा है। अगर बच्चे की नजर कमजोर है तो पहले उस समस्या का इलाज किया जाता है। कुछ मामलों में पलक की स्थिति ठीक करने के लिए सर्जरी की सलाह दी जा सकती है।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर बच्चे की पलक मुंह खोलने, चबाने या जबड़े को हिलाने पर बार बार ऊपर उठती दिखाई देती है, तो आंखों के डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। इस तरह की जांच से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि पलक की हरकत के पीछे कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

22 Sept 2026 03:51 pm

Published on:

22 Sept 2026 03:40 pm

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