मुंह चलाते ही क्यों अपने आप ऊपर उठने लगती हैं पलकें? NHS और NCBI से जानें Marcus Gunn Syndrome

Marcus Gunn Syndrome: कभी न कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखों की पलक मुंह खोलने, खाना चबाने या जबड़े को हिलाने पर अचानक ऊपर उठने लगती है। यह देखने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसे मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम कहा जाता है। यह समस्या आमतौर पर जन्म से होती है और इसमें जबड़े की हरकत के साथ पलक भी अपने आप हिलने लगती है। आइए जानते हैं इस सिंड्रोम के बारे में और इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं।