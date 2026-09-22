हड्डियों और त्वचा को प्रभावित करता है Maffucci Syndrome, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण और कारण

Maffucci Syndrome Symptoms: क्या आपने कभी किसी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है, जो एक साथ इंसान की हड्डियों और त्वचा दोनों को प्रभावित करती है? स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कई ऐसी दुर्लभ स्थितियां होती हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। इन्हीं में से एक गंभीर और रेयर मेडिकल कंडीशन है माफुची सिंड्रोम (Maffucci Syndrome)। यह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है, जिसमें व्यक्ति के शरीर की हड्डियों के अंदर बिना कैंसर वाली ट्यूमर (गांठें) बनने लगती हैं और साथ ही त्वचा पर रक्त वाहिकाओं से जुड़े निशान उभर आते हैं। हालांकि यह बीमारी बहुत ही कम लोगों में देखी जाती है, लेकिन इसके बारे में सही और समय पर जानकारी होना बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि माफुची सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और यह क्यों होता है।