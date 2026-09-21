बार-बार छींक, नाक बहना और आंखों में खुजली? NHS ने बताया हो सकता है एर्लजिक राइनाइटिस या हे फीवर का संकेत

Hay Fever Symptoms: मौसम बदलते ही क्या आपको भी छींकों के दौरे आने लगते हैं? नाक से लगातार पानी बहना, आंखों में जलन या खुजली होना और गले में खराश महसूस होना बहुत आम समस्या है। अक्सर लोग इसे सामान्य सर्दी-जुकाम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर बार-बार कोई सामान्य सिरप या दवा खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर बार का जुकाम नहीं, बल्कि हे फीवर (Hay Fever) हो सकता है? मेडिकल भाषा में इसे एर्लजिक राइनाइटिस (Allergic Rhinitis) या हे फीवर (Hay Fever) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि हे फीवर आखिर क्या है, यह क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।