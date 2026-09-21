जीभ, मसूड़ों या गाल के अंदर सफेद धब्बे को न करें नजरअंदाज, Leukoplakia हो सकती है वजह, मेयो क्लिनिक से जानें इसके संकेत

Leukoplakia Symptoms: कभी आपने शीशे में मुंह साफ करते वक्त अपनी जीभ, गाल के अंदरूनी हिस्से या मसूड़ों पर कोई अजीब सा सफेद या धूसर (ग्रे) रंग का धब्बा देखा है? अक्सर लोग इसे ब्रश की खरोंच, गरम खाना खाने से पड़ा छाला या फिर साधारण गंदगी समझकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह धब्बा आसानी से रगड़ने या साफ करने पर भी नहीं हट रहा है, तो संभल जाइए! मेडिकल साइंस में इस स्थिति को ल्यूकोप्लाकिया (Leukoplakia) कहा जाता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि ल्यूकोप्लाकिया के ज्यादातर मामले कैंसर रहित (Benign) होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ धब्बे आगे चलकर ओरल कैंसर (मुंह के कैंसर) का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना और सही समय पर सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है।